Escola de inglês na Grande BH é exemplo de como ensinar brincando

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Sabe aquela história do sonho que começa na garagem de casa? É assim o caminho da Time for Kids, escola de inglês para crianças e adolescentes, no Bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Grande BH. Um desejo profundo de duas irmãs e sua mãe, que aproveitaram espaços na casa onde viviam e idealizaram uma escola, ainda que a magnitude que elas alcançariam fosse intangível. Encantadas pela língua inglesa, começaram a ensinar amigos, conhecidos, conhecidos de amigos, e o primeiro marco, quando chegaram a 20 alunos, era só o princípio.

Era o ano de 2000 quando Maria Cecília Barbosa Campos Ferreira, à época com 21 anos, e Maria Clara Barbosa Campos, então com 19, com o suporte central da mãe, Carmela Maria Barbosa Campos, tiveram a ideia de ocupar duas salas no imóvel da família, para repassar o conhecimento que já tinham sobre o idioma (estudaram inglês ainda crianças e mais tarde se certificaram em proficiência em Cambridge, se tornando aptas a lecionar), primeiro para crianças e adultos - o nascimento foi com quatro alunos.



"Nossos alunos eram jovens adultos e crianças, pessoas do bairro, da vizinhança, indicados por amigos. Nossa mãe disponibilizou o espaço e até ajudava na pequena recepção que montamos em casa. Tudo foi possível com o apoio dela, que é pedagoga", diz Maria Cecília.



Ao mesmo tempo em que seguiam a graduação - Maria Cecília é formada em letras e direito e Maria Clara em letras e educação física -, desenvolvendo habilidades didáticas e de aprendizagem, o interesse pelo inglês crescia, a chancela da universidade inglesa chegou, e o projeto da escola ia tomando corpo. O primeiro programa de ensino que as irmãs idealizaram era baseado em business, travel e survival (inglês para o exercício profissional, para viagens ou no dia a dia), além de demandas individuais e específicas, como mestrandos prestes a defender tese em inglês.



Aos poucos, iam também desenvolvendo o próprio método de ensino, que hoje agrada pela forma lúdica e interativa de ser. "Não tínhamos experiência em divulgação. O início era um ensino caseiro, orgânico, e começamos a pensar em uma metodologia própria a ser oferecida", diz Maria Cecília. Foi aí, em 2008, o nascimento da Time Idiomas, o embrião do trabalho cada vez mais próximo do concreto. As irmãs construíram um pequeno prédio ao lado da garagem, com entrada independente para a rua, com duas salas, recepção e banheiro. Também era hora de elaborar a logomarca.



"Criamos o projeto e de imediato começaram os cursos, a princípio para adultos e adolescentes. Adotamos coleções didáticas para nos auxiliar, fomos estudando e buscando editoras privadas. De 20 alunos, chegamos a 40, depois 60 e logo 100. Abrimos mais duas salas na parte de baixo, e nossa mãe acabou ficando ilhada em casa", brinca Maria Cecília, coordenadora administrativa. Começaram a formatar os cursos, respeitando faixa etária e nível de conhecimento, e o passo seguinte seria estabelecer as turmas infantis, o que mais tarde se tornaria um eixo central.



Para os pequenos

"Fomos reunindo pares de idade, desenvolvendo a didática de internalização, gramatical, conhecimento linguístico, fluência e conversação. Era hora de aproximar as aulas das habilidades e possibilidades cognitivas de cada fase da infância e adolescência". Com um suporte de consultoria para conceber uma nova identidade visual, nascia a Time for Kids, em 2012, com a metodologia própria, inédita, divertida, dinâmica e próxima da realidade dos alunos - um inglês ambientado, seguindo o interesse de cada idade, com ações de socialização, em um modo de aprender prazeroso e uma verdadeira imersão no inglês, como descrevem as sócias.



"Fizemos estudo de marca, projeto pedagógico, cores, tipologia, logomarca, estrutura física, e relançamos a escola. Era um momento embrionário. Pegamos um empréstimo para redecorar as salas, com mobiliário novo, criamos ambientes aconchegantes, investimos em tecnologia, ar condicionado, etc. Uma estrutura completa de bem-estar para os alunos", contam. Nesse momento, os pais das duas já haviam de mudado de casa, e o imóvel se tornou inteiramente a escola.



Logo Maria Cecília e Maria Clara criaram a própria coleção didática, com cada par de idade em que as turmas se dividem com método específico. Atualmente, o material, patenteado e desenvolvido pela Time for Kids Book Collection, seguindo a metodologia ativa de abordagem comunicativa, a mais atual no ensino de línguas estrangeiras, está incluído na matrícula. São 28 livros, 28 módulos, para 28 turmas reduzidas (de no mínimo seis alunos), cada livro para um turma, para atender os atuais 230 alunos, entre quatro e 15 anos.



Maria Clara e Maria Cecília criaram método próprio para ensinar inglês Time for Kids/Divulgação

A metodologia da escola é justamente um ponto de destaque - adaptada para o público infantojuvenil, alia o ensino linguístico à ludicidade e à psicomotricidade. "Todos os fundamentos da ludicidade e da psicomotricidade estão inseridos no processo de ensino aprendizagem da língua inglesa. Os alunos se sentem motivados e envolvidos," explica Maria Clara, coordenadora pedagógica. As aulas incorporam atividades lúdicas, circuitos psicomotores, música, teatro e o uso de materiais como tinta e massinha (Play-Doh), respeitando a fase de construção sinestésica das crianças.



Atualmente, o ciclo de ensino na Time for Kids, desde o ingresso até a formatura, se dá em três módulos (Star, Nice e Great), e cada um deles é subdividido em etapas. Os três cursos são estruturados por faixa etária:



- Star (4 a 7 anos): foco na oralidade, ludicidade e coordenação motora (grossa e fina) em um ambiente com design especial e chão térmico. Nessa fase, as divisões são: Blue Star (4 a 5 anos), Red Star (5 a 6), e Green Star (6 a 7).



- Nice (7 a 10 anos): continua priorizando a fala, mas introduz habilidades de produção escrita. Inclui projetos de literatura (reading time). O material didático apresenta personagens que "crescem" junto com os alunos, dialogando com os interesses da idade. É desmembrado em Nice One (7 a 8), Nice Two (8 a 9) e Nice Three ( 9 a 10).



- Great (a partir de 11 anos): voltado para adolescentes, insere os alunos no formato dos exames de Cambridge desde o primeiro módulo, com foco em temas atuais e atividades dinâmicas. Tem duração de seis anos e, após a formatura, os alunos também podem fazer o exame para Cambridge



Reconhecimento

Ao final dos módulos, os alunos vivenciam um momento especial: a formatura. A Time for Kids é a única escola em Contagem (e, segundo a coordenadora pedagógica, talvez em Minas Gerais) a oferecer uma cerimônia onde os formandos, a partir do curso Great, realizam sustentações orais de cinco a sete minutos 100% em inglês sobre temas de relevância global, como o aquecimento global.



Formatura é o momento mais aguardado Time for Kids/Divulgação

"Temos a missão de oferecer uma educação bilíngue de qualidade, emancipadora e prazerosa para crianças e adolescentes, para que o aprendizado tenha sentido e significado. Nós realmente preparamos os alunos para o mercado de trabalho, para a expansão cultural. Eles se sentem super seguros para viajar, para interagir com outras pessoas, com confiança e autoestima elevada", destaca Maria Clara.



Carmela diz que o carinho e a confiança da comunidade são evidentes nos eventos de encerramento, com boa participação dos pais e alunos. "É sinal que há uma gratidão e também uma boa aceitação", conta, ela que, prestes a completar 73 anos, é uma das alunas satisfeitas. "Eu sou aluna, e posso falar que o curso é bom."



Outro evento importante é o English and Me, feira cultural anual que mobiliza a comunidade escolar. Neste ano, o evento acontece em 22 de novembro e é uma oportunidade para os alunos colocarem o inglês em ação.



Durante o encontro, mais de 500 pessoas circulam para visitar estandes onde os estudantes apresentam, totalmente em inglês, aspectos culturais, geográficos, culinários e históricos de países que têm o inglês como idioma oficial. "Os alunos falam o inglês de forma confiante, autônoma, e os pais ficam impressionados", aponta Maria Clara.



Hoje são 16 turmas formadas. Outro diferencial da Time for Kids, aponta, é ser o único centro preparatório oficial dos exames de Cambridge na cidade de Contagem, oferecendo a aplicação dos testes presencialmente. A taxa de aprovação dos alunos nos exames chega a 96%. Alguns dos alunos que, inclusive, agora são parte do corpo de funcionários da escola.



Daqui para frente, os planos são de expansão. Depois de deixar de lado um desejo de abrir a escola para franquias e passar pela pandemia, as sócias decidiram seguir juntas em uma nova unidade, que será inaugurada em 10 de novembro no Centro de Contagem, com vistas a abranger cada vez mais o público da Grande BH e, chegando ao equilíbrio, a ideia é crescer para Betim e a capital.



Acolhimento

Formada em estética e pós-graduanda em cosmetologia, Isadora Dias, de 23 anos, entrou na escola, em 2010, bem no início, quando ainda era Time Idiomas. Concluiu o curso, certificou-se em Cambridge, e hoje é funcionária da escola - é assistente administrativa desde 2020. Ela conta que sempre gostou de inglês, motivada pelo pai, entusiasta do idioma. Depois que ele morreu, ficou ainda mais estimulada a aprimorar seus conhecimentos da língua, como era o desejo do pai.



Conta que se sentiu acolhida pelas sócias, desde o princípio, e percebeu esse acolhimento com todos os alunos. Concluiu o curso na Time for Kids aos 15 anos, e não demorou para ingressar na equipe. Isadora fala sobre a alegria quando chega o momento da formatura dos alunos. "Lembro que já estive no lugar deles. Mais nova eu achava que o inglês era um diferencial, hoje sei que é essencial."

Equipe unida em torno de um objetivo em comum: acolhimento e criatividade para ensinar inglês Time for Kids/Divulgação

Também ex-aluno, João Pedro Diniz Paiva, de 19 anos, é hoje professor na Time for Kids. Foi acompanhando a irmã mais velha nas aulas de inglês, e com as diretoras como vizinhas (a escola é perto de casa), que ele tomou gosto e quis ingressar no curso. "Comecei a me interessar pelo idioma. Entrei com dez anos, já no Great, fiz os seis anos, passei pela pandemia junto com elas, e me formei em 2022", lembra.



Ainda finalizando o Ensino Médio e com intenção de graduar-se em medicina, lecionar na Time for Kids para João Pedro é uma boa oportunidade de trabalho. Ele tem quatro turmas, para alunos entre oito e dez anos, e entre 11 e 14 anos. "Nunca tinha pensado que poderia também ensinar. O que eu mais gosto é a criatividade, a forma de trabalhar a língua, nada monótono."



Maria Eduarda Fernandes Cunha, de 20 anos, começou como professora na Time for Kids em 2023. Tem quatro turmas - durante a semana para a faixa etária entre 14 e 16 anos e, no fim de semana, de seis a oito. Ela também estudou na escola, a partir de 2018. O que a motivou e a fez se interessar pelo idioma é o gosta pela música, inclusive em inglês. "Queria conseguir cantar. Entrei já no Great e fui gostando cada vez mais."



Formou-se na Time for Kids e hoje faz graduação em química. Logo recebeu o convite de Maria Clara para ajudar na escola, e se tornou assistente de turma. "Ela tinha muitos alunos. Dava aulas enquanto eu ajudava principalmente para estudantes com deficiência." Maria Eduarda diz que aprecia a metodologia, a didática, a liberdade para ensinar por meio de brincadeiras, assim como a estrutura fornecida. "Temos muitos recursos para fazer aulas diferenciadas, o que não se encontra em outras escolas."



