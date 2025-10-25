Assine
Amar o próximo' ou 'amar ao próximo'? Veja o que diz a gramática

A estrutura direta evidencia que o amor, seja social ou espiritual, flui naturalmente na gramática, acompanhando a lógica dos verbos transitivos direto

25/10/2025

O dilema entre as formas "amar o próximo" e "amar ao próximo" traz questionamentos tanto linguísticos quanto culturais, além de revelar como a língua portuguesa evolui e se adapta ao longo do tempo. Neste artigo, exploramos as razões gramaticais que justificam a preferência por uma das formas, considerando também a influência histórica e religiosa sobre o uso popular da expressão.

Qual é a forma correta: amar o próximo ou amar ao próximo?

No português moderno, a forma correta é "amar o próximo", sem a preposição "a". Isso ocorre porque o verbo "amar" é transitivo direto, ligando-se diretamente ao complemento. Exemplos incluem: "Amar o próximo é um dos maiores mandamentos" ou "Ela ama o irmão, ama a vida e ama o próximo".

A estrutura direta evidencia que o amor, seja social ou espiritual, flui naturalmente na gramática, acompanhando a lógica dos verbos transitivos diretos.

Por que a expressão amar ao próximo é comum?

Ainda que gramaticalmente menos adequada, "amar ao próximo" é recorrente em discursos religiosos e literários devido à tradição. Esse costume surgiu de traduções antigas, especialmente bíblicas, influenciadas pelo latim e pelo português clássico, onde o uso de preposição era frequente.

Nos dias de hoje, a expressão persiste em contextos religiosos e em linguagem mais poética ou enfática, compondo parte do imaginário e da tradição literária.

Comparações práticas com outros exemplos em português

Para ilustrar esse tema, comparar diversas frases similares ajuda a compreender o porquê da estrutura direta ser preferida. Veja exemplos práticos em que o verbo direto se liga ao complemento, sem preposição intermediária:

  • Amar o próximo
  • Amar a vida (onde "a" faz parte do artigo definido, não é preposição)
  • Amar os animais

Como o verbo amar funciona na gramática portuguesa?

O verbo "amar" está no grupo dos transitivos diretos como "ver", "comer" e "respeitar". Isso significa que eles atingem o objeto de maneira direta, sem necessidade de preposições intermediárias.

Essa característica dos verbos mostra que o ato de amar se realiza de forma simples e direta, refletindo a fluência e naturalidade do sentimento.

Amor – Créditos: depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

O que a gramática revela sobre a beleza do idioma?

A simplicidade de "amar o próximo" destaca como a norma culta e o sentimento se conectam. O afastamento das preposições reforça o valor imediato e acessível do amor ao semelhante.

Assim, a língua portuguesa celebra a união entre forma e emoção, deixando a comunicação e a convivência humana mais ricas e significativas.

