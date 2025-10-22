As palavras mais engraçadas e curiosas do português brasileiro

Por José Gustavo

O português falado no Brasil é repleto de palavras inusitadas que chamam atenção pelo som, significado ou uso regional. Algumas soam engraçadas, outras são tão criativas que parecem inventadas — mas todas revelam o bom humor e a riqueza cultural do nosso idioma.

Por que o português brasileiro tem tantas palavras curiosas?

A variedade vem da mistura de influências indígenas, africanas e europeias, que deu origem a expressões únicas. Com o tempo, muitas ganharam novos sentidos e passaram a ser usadas de forma bem-humorada.

Além disso, o brasileiro adora brincar com o idioma, criando apelidos, gírias e termos que soam divertidos mesmo quando descrevem algo simples.

Quais palavras são consideradas as mais engraçadas do português?

Muitas palavras chamam atenção pela sonoridade ou pela forma como são usadas no dia a dia. Abaixo, algumas que sempre rendem risadas:

Xexelento: algo velho, malcuidado ou esquisito.

Biruta: pessoa meio doidinha ou indecisa.

Trambolho: objeto grande e desajeitado.

Bugiganga: coisa pequena e sem muito valor.

Ziriguidum: barulho animado, como o som do samba.

Existem palavras curiosas que quase ninguém conhece?

Sim, o português brasileiro guarda verdadeiros tesouros escondidos no vocabulário popular. Algumas são usadas apenas em regiões específicas, o que as torna ainda mais especiais.

Exemplos incluem cabuloso (estranho ou impressionante, no Nordeste), mingauzeiro (quem faz bagunça) e abestalhado (alguém distraído ou bobo).

O que torna essas palavras tão divertidas de ouvir e usar?



A musicalidade é um dos segredos: sons repetidos, sílabas marcadas e terminações engraçadas dão ritmo e leveza à fala. Muitas também vêm de trocadilhos ou analogias do cotidiano.

Dica rápida: usar essas palavras em conversas é uma forma de deixar o português mais expressivo, espontâneo e cheio de personalidade.

Quais expressões regionais também são curiosas e engraçadas?

Cada canto do Brasil tem suas pérolas linguísticas, cheias de identidade e bom humor. No Sul, “guri” e “prenda” são comuns; no Nordeste, expressões como “oxente”, “arretado” e “mangar” mostram o sotaque e a criatividade local.

Essas palavras e expressões provam que o português brasileiro é vivo, versátil e divertido — um reflexo perfeito da alma alegre e criativa do povo do Brasil.

