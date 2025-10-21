Assine
overlay
Início Cultura
LÍNGUA PORTUGUESA

Essas palavras não existem na língua portuguesa, mas muita gente usa

Veja como evitar deslizes e escrever com mais segurança e clareza.

Publicidade
Carregando...
PR
Patryck Reinehr - Rádio Tupi
PR
Patryck Reinehr - Rádio Tupi
Repórter
21/10/2025 09:14

compartilhe

SIGA
x
Essas palavras não existem na língua portuguesa, mas muita gente usa elas
Essas palavras não existem na língua portuguesa, mas muita gente usa elas crédito: Tupi

Na atualidade, com a crescente integração entre comunicação formal e informal, torna-se essencial distinguir vocábulos adequados para cada contexto, especialmente em redações dissertativas, em que o rigor da norma culta da língua portuguesa é indispensável, principalmente em concursos públicos e ambientes acadêmicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quais palavras comuns estão frequentemente erradas na língua portuguesa?

No cotidiano, é muito comum utilizar palavras incorretas sem perceber, e tais deslizes se tornam problemáticos em textos que exigem maior formalidade. A identificação desses erros contribui para melhorar a escrita, aprimorando a comunicação.

Veja abaixo exemplos de termos que costumam aparecer erroneamente e suas formas corretas:

  • Concerteza: Corrija para "com certeza".
  • Reinvindicar: Use "reivindicar".
  • Previlégio: O correto é "privilégio".
  • Bassoura: A versão correta é "vassoura".
  • Descanço: Substitua o cedilha por "s", tornando-se "descanso".

Como diferenciar linguagem formal e informal no dia a dia?

A linguagem formal exige respeito às normas gramaticais e ortográficas, sendo indicada para situações que requerem clareza e seriedade. Em contextos informais, há maior liberdade no uso de expressões coloquiais e estrangeirismos, permitindo adaptações ao ambiente conversacional.

Leia Mais

É importante reconhecer a adequação de cada registro linguístico, optando pela linguagem formal em textos profissionais e acadêmicos, e permitindo mais flexibilidade na comunicação espontânea entre amigos e familiares.

Por que utilizar a língua portuguesa de forma correta é fundamental?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O uso preciso da linguagem formal garante a transmissão clara das ideias, evitando ambiguidades e favorecendo a compreensão do leitor. Esse cuidado é ainda mais relevante em provas, concursos e ambientes acadêmicos, onde a escolha das palavras pode ser determinante para o sucesso.

Erros comuns como "mecher", quando o correto é "mexer", ou "extender", no lugar de "estender", devem ser sempre evitados. Atentar-se a detalhes linguísticos evidencia domínio da norma culta e contribui para uma comunicação eficaz e respeitosa no ambiente formal.

Tópicos relacionados:

brasil lingua-portuguesa palavras portugues

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay