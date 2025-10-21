Essas palavras não existem na língua portuguesa, mas muita gente usa

Na atualidade, com a crescente integração entre comunicação formal e informal, torna-se essencial distinguir vocábulos adequados para cada contexto, especialmente em redações dissertativas, em que o rigor da norma culta da língua portuguesa é indispensável, principalmente em concursos públicos e ambientes acadêmicos.

Quais palavras comuns estão frequentemente erradas na língua portuguesa?

No cotidiano, é muito comum utilizar palavras incorretas sem perceber, e tais deslizes se tornam problemáticos em textos que exigem maior formalidade. A identificação desses erros contribui para melhorar a escrita, aprimorando a comunicação.

Veja abaixo exemplos de termos que costumam aparecer erroneamente e suas formas corretas:

Concerteza: Corrija para "com certeza".

Corrija para "com certeza". Reinvindicar: Use "reivindicar".

Use "reivindicar". Previlégio: O correto é "privilégio".

O correto é "privilégio". Bassoura: A versão correta é "vassoura".

A versão correta é "vassoura". Descanço: Substitua o cedilha por "s", tornando-se "descanso".

Como diferenciar linguagem formal e informal no dia a dia?

A linguagem formal exige respeito às normas gramaticais e ortográficas, sendo indicada para situações que requerem clareza e seriedade. Em contextos informais, há maior liberdade no uso de expressões coloquiais e estrangeirismos, permitindo adaptações ao ambiente conversacional.

É importante reconhecer a adequação de cada registro linguístico, optando pela linguagem formal em textos profissionais e acadêmicos, e permitindo mais flexibilidade na comunicação espontânea entre amigos e familiares.

Por que utilizar a língua portuguesa de forma correta é fundamental?

O uso preciso da linguagem formal garante a transmissão clara das ideias, evitando ambiguidades e favorecendo a compreensão do leitor. Esse cuidado é ainda mais relevante em provas, concursos e ambientes acadêmicos, onde a escolha das palavras pode ser determinante para o sucesso.

Erros comuns como "mecher", quando o correto é "mexer", ou "extender", no lugar de "estender", devem ser sempre evitados. Atentar-se a detalhes linguísticos evidencia domínio da norma culta e contribui para uma comunicação eficaz e respeitosa no ambiente formal.