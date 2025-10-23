Assine
overlay
Início Educação
PALAVRAS

Confira palavras inglesas de origem portuguesa

Veja como nossa língua deixou marcas no idioma mais falado do mundo.

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
23/10/2025 15:09 - atualizado em 23/10/2025 15:09

compartilhe

SIGA
x
Do português ao inglês: palavras que cruzaram fronteiras
Do português ao inglês: palavras que cruzaram fronteiras crédito: Freepik

Uma das partes mais interessantes da comunicação verbal é a possibilidade de trocar informações e conhecimentos de forma criativa e acessível. O que muitos não sabem é que palavras utilizadas, às vezes, fazem parte de um intercâmbio linguístico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O português influenciou e deu origem a diversas palavras em outros idiomas. Algumas do inglês, usadas no cotidiano, por exemplo, derivam da nossa língua.

Leia Mais


Conheça as principais palavras em inglês que foram originadas do português: 

 

Banana 

Amando ou odiando, a banana é uma das frutas mais populares do mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). O termo foi emprestado pelo português e o espanhol da língua Mande, da África Ocidental no século XVI.

Breeze (brisa)

A palavra que representa o ventinho suave no fim da tarde (ou qualquer período do dia) foi adotada no vocabulário inglês no século XVI. Originou do termo "briza", do espanhol antigo e do português. 

Embarrass (embaraçar/envergonhar) 

Entrou no inglês, possivelmente, vinda da palavra “baraço” (uma corda fina) do português, no começo do século XVII. Sua raiz, porém, vem do francês "embarrasser". A palavra no inglês passou por vários significados, até o moderno “envergonhar”, no século XIX. 

Mosquito

A palavra usada para nomear os animais que mais causam estresse diário em momentos inoportunos chegou ao inglês no fim do século XVI, vinda do espanhol e do português, pelo diminutivo de mosca, e do Latin musca (voar).

Zebra 

Apesar de ser um animal nativo do continente africano, o nome zebra surgiu do “italiano, espanhol ou português”, a partir do Latim equiferus (cavalo selvagem). Dessas línguas, migrou para o inglês no início do século XVII.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fonte: Dicionário de Oxford de Origem das Palavras

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

africa estados-unidos ingles reino-unido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay