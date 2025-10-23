Confira palavras inglesas de origem portuguesa

Uma das partes mais interessantes da comunicação verbal é a possibilidade de trocar informações e conhecimentos de forma criativa e acessível. O que muitos não sabem é que palavras utilizadas, às vezes, fazem parte de um intercâmbio linguístico.

O português influenciou e deu origem a diversas palavras em outros idiomas. Algumas do inglês, usadas no cotidiano, por exemplo, derivam da nossa língua.

Conheça as principais palavras em inglês que foram originadas do português:

Banana

Amando ou odiando, a banana é uma das frutas mais populares do mundo, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). O termo foi emprestado pelo português e o espanhol da língua Mande, da África Ocidental no século XVI.

Breeze (brisa)

A palavra que representa o ventinho suave no fim da tarde (ou qualquer período do dia) foi adotada no vocabulário inglês no século XVI. Originou do termo "briza", do espanhol antigo e do português.

Embarrass (embaraçar/envergonhar)

Entrou no inglês, possivelmente, vinda da palavra “baraço” (uma corda fina) do português, no começo do século XVII. Sua raiz, porém, vem do francês "embarrasser". A palavra no inglês passou por vários significados, até o moderno “envergonhar”, no século XIX.

Mosquito

A palavra usada para nomear os animais que mais causam estresse diário em momentos inoportunos chegou ao inglês no fim do século XVI, vinda do espanhol e do português, pelo diminutivo de mosca, e do Latin musca (voar).

Zebra

Apesar de ser um animal nativo do continente africano, o nome zebra surgiu do “italiano, espanhol ou português”, a partir do Latim equiferus (cavalo selvagem). Dessas línguas, migrou para o inglês no início do século XVII.

