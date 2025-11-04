Grande BH: homem é eletrocutado enquanto trabalhava em obra
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima realizava um trabalho no terceiro andar de uma edificação em Ribeirão das Neves quando recebeu uma descarga elétrica fatal
Um homem de 50 anos morreu por eletrocussão na tarde desta terça-feira (4/11) no Bairro Elizabeth, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) se deslocou para atender a ocorrência.
Segundo informações preliminares, a vítima trabalhava em uma obra no momento em que teria sofrido um choque elétrico.
A corporação informou que a descarga veio de um fio de alta tensão, no terceiro andar da construção.
Os bombeiros atuaram no local para a retirada do corpo. O óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As polícias Civil e Militar foram acionadas e atuam no local para apurar as circunstâncias do acidente.