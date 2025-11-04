Assine
CHOQUE ELÉTRICO

Grande BH: homem é eletrocutado enquanto trabalhava em obra

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima realizava um trabalho no terceiro andar de uma edificação em Ribeirão das Neves quando recebeu uma descarga elétrica fatal

04/11/2025 18:16

Homem sofre choque elétrico em Ribeirão das Neves
Homem sofre choque elétrico em casa de Ribeirão das Neves e morre crédito: CBMMG

Um homem de 50 anos morreu por eletrocussão na tarde desta terça-feira (4/11) no Bairro Elizabeth, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) se deslocou para atender a ocorrência.

Segundo informações preliminares, a vítima trabalhava em uma obra no momento em que teria sofrido um choque elétrico.

A corporação informou que a descarga veio de um fio de alta tensão, no terceiro andar da construção.

Os bombeiros atuaram no local para a retirada do corpo. O óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As polícias Civil e Militar foram acionadas e atuam no local para apurar as circunstâncias do acidente.

cbmmg descarga-eletrica eletrocussao eletrocutado grande-bh ribeirao-das-neves

