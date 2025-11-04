PRF descobre mentira de motorista sobre carreta roubada em Minas

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desSa segunda-feira (3/10), dirigindo um caminhão roubado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Ele teria mentido para os policiais durante a abordagem de fiscalização no km 72 da rodovia BR-050. O semirreboque que transportava também tinha sinais identificadores adulterados.

Segundo a PRF, o homem apresentou informações contraditórias sobre o transporte e entregou documentação irregular do veículo. Afirmou que havia sido contratado em Ribeirão Preto (SP) para levar o caminhão até Uberlândia por R$ 2,5 mil, mas não soube informar nem o nome do contratante nem o local de entrega.

Durante a vistoria, os agentes constataram que o número do chassi não correspondia à placa instalada. A consulta ao sistema revelou que o semirreboque havia sido roubado no dia 24 de outubro deste ano também no Triângulo Mineiro.

O motorista acabou detido por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Uberlândia, junto com o veículo recuperado.