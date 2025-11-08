Idoso escapa de carro que despencou de 20 metros, em rodovia da Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 60 anos ficou ferido na manhã deste sábado (08/11/2025) após o carro que dirigia despencar de um barranco de aproximadamente 20 metros em acidente na MGC-262, no trecho entre Sabará e Caeté, na Grande Belo Horizonte MG).

O local do acidente é uma rodovia conhecida por ser sinuosa, passando por áreas de mineração e próxima à Serra da Piedade.

Um motorista que passava pela via visualizou o veículo caído na ribanceira e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).



Duas viaturas do 3º Batalhão de Bombeiros Militares (BBM) foram deslocadas para atender a ocorrência em um ponto considerado crítico da estrada, que estava sob chuva no momento do acidente.

Os militares conseguiram acessar o veículo e tirar a vítima. "Duas viaturas do 3º BBM estiveram no local e retiraram a vítima, que estava consciente e queixando-se de dores nas costas”, informou o CBMMG.

O homem foi imobilizado e repassado à Unidade de Suporte Avançado (USA-12) do SAMU para transporte ao hospital.

Apesar da gravidade da queda, o acidente se soma a um histórico de sinistros de poucas mortes no local.

De acordo com registros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o trecho da MGC-262 entre Sabará e Caeté é notório pelos acidentes em condições de chuva e pela precariedade da via e da sinalização.

A rodovia registrou muitos acidentes?

Entre 2022 e setembro de 2025, foram registrados 102 acidentes nesse segmento, com duas mortes. As principais causas listadas para os sinistros são a presença de animais na pista, aquaplanagem, avanço de sinal, carga mal acondicionada, conduta inadequada de pedestres, tráfego na contramão e defeitos na sinalização e na própria pista.

Em julho de 2025, uma colisão frontal entre um carro e duas motocicletas causou a morte de duas pessoas nesse mesmo trecho, em Sabará.

O período chuvoso rotineiramente afeta a rodovia; no final de 2024, chuvas intensas agravaram uma grande cratera na pista, e em janeiro de 2024, deslizamentos de terra causaram interdições na via.

