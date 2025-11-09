Filho mata mãe com mais de 30 facadas em BH
Suspeito foi preso em flagrante após ligar para a PM; em fala confusa, ele disse que queria livrá-la de sofrimento e que ela reencarnaria
Um homem, de 26 anos, matou a própria mãe a golpes de faca na noite desse sábado (08/11), na residência da família no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, nas imediações do aglomerado da Ventosa.
A vítima é Edna Mara de Abreu e o suspeito do crime é o filho da vítima, que chamou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelo telefone, confessou o crime e foi detido no local.
A perícia técnica, acionada para analisar a cena, constatou um nível extremo de violência no crime. De acordo com os levantamentos preliminares, a vítima foi atingida por mais de trinta facadas, indicando a brutalidade da ação.
O corpo foi encontrado sobre a cama. Um dos múltiplos ferimentos teria atingido a região do coração da vítima.
O suspeito apresentou uma fala que a polícia considerou confusa e desconexa, podendo levar a suspeitas de que se trate de alguém com sofrimento mental.
Quais as motivações para o crime?
O homem detido não tem antecedentes criminais. Teria dito que a mãe estava sofrendo muito e que a matou para livrá-la desse sofrimento, destacando inclusive ter buscado um golpe fatal cravando a faca no coração dela.
Em sua conversa com as autoridades, o suspeito mencionou que a mãe passava por "atritos familiares", mas não detalhou se ele estava diretamente envolvido nessas tensões. Ele também fez comentários de natureza mística, afirmando que a vítima iria "reencarnar".
O crime no Bairro Salgado Filho
- Vítima: Edna Mara de Abreu, 54 anos
- Suspeito: o filho da vítima, 26 anos
- Local: bairro Salgado Filho, próximo ao Aglomerado da Ventosa
- Método: mais de trinta facadas (arma branca)
- Prisão: o próprio autor confessou o crime à PM
- Motivação: desconhecida, suspeito apresentou falas desconexas
- Declaração do suspeito: mencionou que a mãe estava sofrendo e que queria livra-la do sofrimento, mencionou atritos familiares e que a vítima iria reencarnar