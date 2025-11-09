Filho mata mãe com mais de 30 facadas em BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem, de 26 anos, matou a própria mãe a golpes de faca na noite desse sábado (08/11), na residência da família no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, nas imediações do aglomerado da Ventosa.

A vítima é Edna Mara de Abreu e o suspeito do crime é o filho da vítima, que chamou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelo telefone, confessou o crime e foi detido no local.

A perícia técnica, acionada para analisar a cena, constatou um nível extremo de violência no crime. De acordo com os levantamentos preliminares, a vítima foi atingida por mais de trinta facadas, indicando a brutalidade da ação.

O corpo foi encontrado sobre a cama. Um dos múltiplos ferimentos teria atingido a região do coração da vítima.

O suspeito apresentou uma fala que a polícia considerou confusa e desconexa, podendo levar a suspeitas de que se trate de alguém com sofrimento mental.

Quais as motivações para o crime?

O homem detido não tem antecedentes criminais. Teria dito que a mãe estava sofrendo muito e que a matou para livrá-la desse sofrimento, destacando inclusive ter buscado um golpe fatal cravando a faca no coração dela.

Em sua conversa com as autoridades, o suspeito mencionou que a mãe passava por "atritos familiares", mas não detalhou se ele estava diretamente envolvido nessas tensões. Ele também fez comentários de natureza mística, afirmando que a vítima iria "reencarnar".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



O crime no Bairro Salgado Filho