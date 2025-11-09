Assine
MATRICÍDIO NA CAPITAL

Filho mata mãe com mais de 30 facadas em BH

Suspeito foi preso em flagrante após ligar para a PM; em fala confusa, ele disse que queria livrá-la de sofrimento e que ela reencarnaria

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter
09/11/2025 09:06

Polícia militar foi acionada pelo próprio suspeito que confessou o crime alegando livrar a mãe de sofrimento
Polícia militar foi acionada pelo próprio suspeito que confessou o crime alegando livrar a mãe de sofrimento crédito: Reprodução/Google StreetView

Um homem, de 26 anos, matou a própria mãe a golpes de faca na noite desse sábado (08/11), na residência da família no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, nas imediações do aglomerado da Ventosa.

A vítima é Edna Mara de Abreu e o suspeito do crime é o filho da vítima, que chamou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pelo telefone, confessou o crime e foi detido no local.

A perícia técnica, acionada para analisar a cena, constatou um nível extremo de violência no crime. De acordo com os levantamentos preliminares, a vítima foi atingida por mais de trinta facadas, indicando a brutalidade da ação.

O corpo foi encontrado sobre a cama. Um dos múltiplos ferimentos teria atingido a região do coração da vítima. 

O suspeito apresentou uma fala que a polícia considerou confusa e desconexa, podendo levar a suspeitas de que se trate de alguém com sofrimento mental. 

Quais as motivações para o crime? 

O homem detido não tem antecedentes criminais. Teria dito que a mãe estava sofrendo muito e que a matou para livrá-la desse sofrimento, destacando inclusive ter buscado um golpe fatal cravando a faca no coração dela. 

Em sua conversa com as autoridades, o suspeito mencionou que a mãe passava por "atritos familiares", mas não detalhou se ele estava diretamente envolvido nessas tensões. Ele também fez comentários de natureza mística, afirmando que a vítima iria "reencarnar". 

O crime no Bairro Salgado Filho

  • Vítima: Edna Mara de Abreu, 54 anos
  • Suspeito: o filho da vítima, 26 anos
  • Local: bairro Salgado Filho, próximo ao Aglomerado da Ventosa
  • Método: mais de trinta facadas (arma branca)
  • Prisão: o próprio autor confessou o crime à PM
  • Motivação: desconhecida, suspeito apresentou falas desconexas
  • Declaração do suspeito: mencionou que a mãe estava sofrendo e que queria livra-la do sofrimento, mencionou atritos familiares e que a vítima iria reencarnar

