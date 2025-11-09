Pai é feito refém depois de ter casa roubada em Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 57 anos foi rendido por criminosos em um semáforo de Belo Horizonte e obrigado a levar os bandidos ao apartamento dele para roubar. A vítima foi feita refém na noite desse sábado (08/11), por volta de 23h, no bairro Calafate, Região Oeste. Ele acabou libertado depois de perseguição policial.

De acordo com a vítima, os criminosos usavam capuz e estavam armados. Eles teriam feito ameaças de morte durante todo o tempo e forçaram o homem a os levar para residência dele na Rua Conselheiro Dantas, no Bairro Calafate.

Os dois criminosos levaram uma caminhonete Ford Ranger, bens e valores que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) calculou em cerca de R$ 300 mil.

Os suspeitos decidiram também levar o homem como refém, mas um aparelho rastreador instalado pelo filho dele no veículo roubado possibilitou uma operação da PMMG lançada a partir do 22º Batalhão, atravessando a madrugada para recuperar o homem e os bens.

O esforço contou com reforços de unidades especializadas, como as patrulhas do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), Batalhão de Choque (BPCHQ), Rondas com Cães (ROCCA) e o helicóptero Pégasus.

Do endereço do crime em área residencial, perto de corredores viários importantes, como as avenidas Tereza Cristina e Amazonas e entre os bairros Prado e Carlos Prates, a perseguição chegou a Betim, na Grande BH, até o bairro Várzea das Flores.

Cercados, os criminosos abandonaram o veículo de fuga na Rua São Sebastião e se embrenharam em uma área de mata, onde foram procurados pela PMMG, mas ainda não localizados.

Foram recuperados a caminhonete Ford Ranger (avaliada em R$ 103 mil), R$ 4.985,00 em dinheiro, documentos contábeis diversos e 89 cheques que somam R$ 164.075,33.

Na casa, os criminosos escolheram bens de alto valor e transporte fácil, como dois iPhones (modelos 11 e 14), um video game PS4, e bebidas alcoólicas de categoria super-premium, incluindo uma garrafa de uísque The Dalmore 12 anos (cerca de R$ 800) e um destilado Sennennonemuri (que pode ultrapassar R$ 2 mil).

"A vítima foi resgatada sem ferimentos e seus pertences foram recuperados. Devido à gravidade dos fatos, viaturas do 22º BPM com apoio de outros batalhões, inclusive, ROTAM e o helicóptero Pégasus, conseguiram salvar a vítima sem ferimentos e recuperar o veículo usado no crime", informa a PMMG.

E se os criminosos forem presos?

Juristas e tribunais podem entender que, quando a vítima é levada para longe da cena do crime (neste caso, de Belo Horizonte para Betim) e usada como garantia para que os criminosos possam escapar com os bens, o crime se configura como extorsão mediante sequestro (artigo 159).

Neste caso a pena poderia chegar a 15 anos de prisão, mas ser ampliada até 20 anos caso se descubra que os criminosos fazem parte de uma associação estável para a prática de crimes ou quadrilha.

