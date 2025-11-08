Assine
overlay
Início Gerais
INTERIOR DE MINAS

Mãe e esposa de motorista morrem em capotamento perto da BR-040

Condutor de 31 anos sobreviveu e foi levado ao Hospital Regional de Barbacena, no Campo das Vertentes. Acidente aconteceu na manhã deste sábado (8/11)

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/11/2025 18:57

compartilhe

SIGA
x
No automóvel estavam três pessoas da mesma família
No automóvel, que capotou, estavam três pessoas da mesma família, mas duas não resistiram ao acidente crédito: CBMMG

Duas mulheres morreram em um grave acidente na manhã deste sábado (8/11), após o carro em que elas estavam capotar em uma via vicinal às margens da BR-040, nas proximidades de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No automóvel estavam três pessoas da mesma família: o motorista, de 31 anos, sua mãe, de 58, e a esposa, de 30. Os corpos das duas passageiras ficaram presos às ferragens e foram removidos do veículo por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Leia Mais

O carro seguia em direção a Sete Lagoas (MG) quando saiu da pista e capotou, parando com as rodas voltadas para cima.

Segundo informado pelo médico da EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, o motorista foi retirado do carro antes da chegada dos bombeiros e recebeu atendimento da equipe médica, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena. O estado de saúde dele não foi divulgado. 

A perícia da Polícia Civil esteve no local para as diligências de praxe e liberou os corpos, que foram conduzidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Barbacena.

"O CBMMG reforça a importância de dirigir com atenção, respeitando os limites de velocidade e as condições da via, especialmente em trechos sinuosos e de visibilidade reduzida", pontuou a corporação em comunicado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito barbacena br-040 capotamento concessionaria-epr-via-mineira estrada-rural minas-gerai motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay