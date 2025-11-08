Mãe e esposa de motorista morrem em capotamento perto da BR-040

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Duas mulheres morreram em um grave acidente na manhã deste sábado (8/11), após o carro em que elas estavam capotar em uma via vicinal às margens da BR-040, nas proximidades de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes.

No automóvel estavam três pessoas da mesma família: o motorista, de 31 anos, sua mãe, de 58, e a esposa, de 30. Os corpos das duas passageiras ficaram presos às ferragens e foram removidos do veículo por militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O carro seguia em direção a Sete Lagoas (MG) quando saiu da pista e capotou, parando com as rodas voltadas para cima.

Segundo informado pelo médico da EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia, o motorista foi retirado do carro antes da chegada dos bombeiros e recebeu atendimento da equipe médica, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Barbacena. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para as diligências de praxe e liberou os corpos, que foram conduzidos ao Instituto Médico-Legal (IML) de Barbacena.

"O CBMMG reforça a importância de dirigir com atenção, respeitando os limites de velocidade e as condições da via, especialmente em trechos sinuosos e de visibilidade reduzida", pontuou a corporação em comunicado.

