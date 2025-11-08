BR-381: carro capota e bombeiros encontram corpo de homem próximo a córrego

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 39 anos morreu em um acidente, na BR-381, em Nova Era, Região Central de Minas, neste sábado (08/11).





Os militares do Corpo de Bombeiros de João Monlevade foram acionados para atender a uma ocorrência de capotamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo às margens de um córrego.





A vítima estava dentro do carro e com parte da cabeça submersa e sem sinais vitais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O corpo foi retirado do carro e o veículo guinchado. Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal também atuaram na ocorrência.