BR-381: carro capota e bombeiros encontram corpo de homem próximo a córrego
O acidente aconteceu na manhã deste sábado (08/11), em Nova Era, Região Central de Minas
Um homem de 39 anos morreu em um acidente, na BR-381, em Nova Era, Região Central de Minas, neste sábado (08/11).
Os militares do Corpo de Bombeiros de João Monlevade foram acionados para atender a uma ocorrência de capotamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo às margens de um córrego.
A vítima estava dentro do carro e com parte da cabeça submersa e sem sinais vitais.
O corpo foi retirado do carro e o veículo guinchado. Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal também atuaram na ocorrência.