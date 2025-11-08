Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE 

BR-381: carro capota e bombeiros encontram corpo de homem próximo a córrego

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (08/11), em Nova Era, Região Central de Minas

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
08/11/2025 17:47

compartilhe

SIGA
x
O corpo do homem foi retirado do carro por militares do Corpo de Bombeiros
O corpo do homem foi retirado do carro por militares do Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 39 anos morreu em um acidente, na BR-381, em Nova Era, Região Central de Minas, neste sábado (08/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Os militares do Corpo de Bombeiros de João Monlevade foram acionados para atender a uma ocorrência de capotamento. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo às margens de um córrego. 

Leia Mais


A vítima estava dentro do carro e com parte da cabeça submersa e sem sinais vitais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


O corpo foi retirado do carro e o veículo guinchado. Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal também atuaram na ocorrência. 

Tópicos relacionados:

acidente br-381 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay