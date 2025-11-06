BR-262: novos pedágios começam a valer em 16 de novembro; saiba valores

Os pedágios eletrônicos, previstos para serem instalados em dois pontos da BR-262, em Minas Gerais, começam a funcionar a partir da zero hora de 16 de novembro. O modelo sem cancela no sistema FreeFlow vai identificar o veículo automaticamente, com passagem direta, sem necessidade de paradas e filas de espera. As estruturas estão instaladas na altura do km 452+950, em Nova Serrana (MG), no Centro-Oeste do estado, e no km 665+100, em Ibiá (MG), no Alto Paranaíba. No primeiro ponto, o valor mínimo será de R$8,80. Já no segundo, R$ 9,50.

De acordo com a Way262, concessionária que administra o trecho da rodovia, o início da cobrança e o valor da tarifa nas praças foram autorizados pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) conforme a deliberação ANTT Nº 427, de 5 de novembro de 2025 publicada no Diário Oficial da União.

A empresa é responsável por 438,9km de extensão da estrada. Entre as cidades incluídas estão Betim, Juatuba, Mateus Leme, Florestal, Igaratinga, Pará de Minas, São Gonçalo do Pará, Conceição do Pará, Nova Serrana, Araújo, Bom Despacho, Moema, Luz, Córrego Dantas, Campos Altos, Ibiá, Araxá, Perdizes, Sacramento e Uberaba.

Ainda segundo a Way262, a tecnologia de pedágio eletrônico já está em atividade em várias rodovias estaduais e federais. A empresa informou que outras concessionárias como a ECO; EPR, que administra a BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora; NOVA 381, que comanda a rodovia de mesmo nome; CSG, responsável por trechos rodoviários no Rio Grande do Sul, também utilizam esse formato de pedágio.

Qual o valor de pedágio para cada tipo de veículo?

Automóvel, caminhonete e furgão, com dois eixos e rodagem simples: R$8,80 em Nova Serrana e R$9,20 em Ibiá

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão, com dois eixos e rodagem dupla: R$17,60 em Nova Serrana e R$19 em Ibiá.

Automóvel e caminhonete com semirreboque, com três eixos e rodagem simples: R$13,20 em Nova Serrana e R$14,25 em Ibiá.

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus, com três eixos e rodagem dupla: R$26,40 em Nova Serrana e R$28,50 em Ibiá.

Automóvel e caminhonete com reboque, com quatro eixos e rodagem simples: R$ 17,60 em Nova Serrana e R$19,00 em Ibiá.

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com quatro eixos e rodagem dupla: R$35,20 em Nova Serrana e R$38,00 em Ibiá.

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com cinco eixos e rodagem dupla: R$ 44,00 em Nova Serrana e R$ 47,50 em Ibiá

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com seis eixos e rodagem dupla: R$ 52,80 em Nova Serrana e R$ 57,00 em Ibiá

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com sete eixos e rodagem dupla: R$61,60 em Nova Serrana e R$ 66,50 em Ibiá

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque, com oito eixos e rodagem dupla: R$ 70,40 em Nova Serrana e R$75,00 em Ibiá

Na BR-262 administrada pela Way-262, motos, triciclos e bicicletas motorizadas não pagam pedágio. A isenção segue valendo, independentemente do sistema de cobrança.

Como realizar o pagamento do pedágio FreeFlow?

Para quem não possui tag de cobrança automática, ao passar pelos pórticos dos pedágios eletrônicos, o sistema registra a passagem através da leitura da placa do veículo. O motorista tem até 30 dias para quitar pelo aplicativo Way Rodovias - disponível nas plataformas Google Play e na Apple Store - ou pelo site da Way262, com cartões de crédito ou débito.

O passo a passo é simples. Basta fazer um cadastro, informar a placa do veículo utilizado, localizar a viagem e escolher a forma de pagamento. O comprovante fica disponível ao final.

Pontos de pagamento pela BR-262

Além da alternativa de pagamento online, ao longo da rodovia, no trecho de concessão da Way-262, foram instaladas bases de Serviço de Atendimento aos Usuários. Nesses pontos de apoio terá uma colaboradora que auxiliará o usuário a realizar o pagamento nos totens de recebimento. Já em mais quatro postos de serviços ao longo do trecho da Way-262, também foram construídas cabines de atendimento, onde um colaborador também estará disponível para auxiliar os usuários no pagamento.

Confira os locais

Sentido Leste – Cabine 01 – Posto Ultra BR KM 433 Nova Serrana

Sentido Oeste – Cabine 02 – Posto Jalé KM 462 Araújos

Sentido Oeste – Cabine 03 – Posto PMG KM 580 Campos Altos

Sentido Leste – Cabine 04 – Prodoeste KM 693 Araxá

Serviço pré-pago

Além do pagamento em até 30 dias, o usuário pode optar pelo pré-pago no app Way Rodovias. O serviço adiciona créditos previamente adquiridos - via Pix, cartão de débito ou crédito - e, a cada passagem, o valor é debitado automaticamente do saldo.

Como funciona?

Baixe o app e faça o cadastro;

Associe a placa do veículo;

Adicione saldo (Pix, débito ou crédito);

A cobrança de cada passagem é descontada do saldo;

Consulte extrato em tempo real e ative alertas de baixo saldo; é possível recarregar quando quiser.

O pré-pago é opcional e não substitui a tag para quem já tem a sua ativa. É uma alternativa simples para quem prefere pagar no ato, mantendo controle do gasto e evitando esquecimentos.