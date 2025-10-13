Assine
ESTRADAS

Cleitinho pede buzinaço contra pedágio na BR-262: 'Quase fui atropelado'

Uso do 'free flow' para cobrança de pedágios vem sendo cogitado pelo governador Zema na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Thiago Bonna
Thiago Bonna
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.
13/10/2025 21:02

Senador Cleitinho Azevedo vai a BR 262 criticar o uso do free flow para cobrar pedágio em Minas Gerais
Senador Cleitinho Azevedo vai a BR 262 criticar o uso do free flow para cobrar pedágio em Minas Gerais crédito: Reprodução/Instagram

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi a BR-262 nesta segunda-feira (13/10) reclamar de dois pedágios eletrônicos na via, que é administrada pela Way262.

"Agora modernizou. Não tem mais cabine, não tem mais trabalhador e o preço é mais caro. Isso aqui é um roubo moderno, pra roubar mais", publicou o parlamentar em suas redes sociais, pontuando que quase foi atropelado em sua manifestação.

O deputado estadual Eduardo Azevedo (Republicanos), que acompanhou o senador na manifestação, afirmou que apresentou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto para proibir o uso da tecnologia no estado.

Uma das reclamações dos políticos é de que os veículos que passam no local e sejam filmados por câmeras tenham 30 dias para pagar o pedágio. Caso contrário, os motoristas poderão ser multados e ter pontos descontados da carteira de motorista.

A tecnologia free flow passou a ser usada no Brasil em 2023 e é cotada pelo governador Romeu Zema (Novo) para estar nos pedágios estaduais na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

