Cleitinho pede buzinaço contra pedágio na BR-262: 'Quase fui atropelado'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi a BR-262 nesta segunda-feira (13/10) reclamar de dois pedágios eletrônicos na via, que é administrada pela Way262.

"Agora modernizou. Não tem mais cabine, não tem mais trabalhador e o preço é mais caro. Isso aqui é um roubo moderno, pra roubar mais", publicou o parlamentar em suas redes sociais, pontuando que quase foi atropelado em sua manifestação.

O deputado estadual Eduardo Azevedo (Republicanos), que acompanhou o senador na manifestação, afirmou que apresentou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto para proibir o uso da tecnologia no estado.

Uma das reclamações dos políticos é de que os veículos que passam no local e sejam filmados por câmeras tenham 30 dias para pagar o pedágio. Caso contrário, os motoristas poderão ser multados e ter pontos descontados da carteira de motorista.

A tecnologia free flow passou a ser usada no Brasil em 2023 e é cotada pelo governador Romeu Zema (Novo) para estar nos pedágios estaduais na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).