Cleitinho pede buzinaço contra pedágio na BR-262: 'Quase fui atropelado'
Uso do 'free flow' para cobrança de pedágios vem sendo cogitado pelo governador Zema na Região Metropolitana de Belo Horizonte
compartilheSIGA
O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) foi a BR-262 nesta segunda-feira (13/10) reclamar de dois pedágios eletrônicos na via, que é administrada pela Way262.
"Agora modernizou. Não tem mais cabine, não tem mais trabalhador e o preço é mais caro. Isso aqui é um roubo moderno, pra roubar mais", publicou o parlamentar em suas redes sociais, pontuando que quase foi atropelado em sua manifestação.
Leia Mais
O deputado estadual Eduardo Azevedo (Republicanos), que acompanhou o senador na manifestação, afirmou que apresentou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) um projeto para proibir o uso da tecnologia no estado.
Uma das reclamações dos políticos é de que os veículos que passam no local e sejam filmados por câmeras tenham 30 dias para pagar o pedágio. Caso contrário, os motoristas poderão ser multados e ter pontos descontados da carteira de motorista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A tecnologia free flow passou a ser usada no Brasil em 2023 e é cotada pelo governador Romeu Zema (Novo) para estar nos pedágios estaduais na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).