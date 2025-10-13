Eduardo ataca Ciro: 'Não pode confundir seu interesse com o do país'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu nesta segunda-feira (13/10) uma critica do senador Ciro Nogueira (PP-PI) a sua atuação junto a políticos americanos para aplicar sanções ao Brasil e aos Três Poderes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

"Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil", escreveu o político em seu Twitter.

Prezado @ciro_nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil



Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses… pic.twitter.com/xPSCbv6TH9 — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 13, 2025

Nogueira, que é um dos políticos mais próximos a Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que as ações do "03" dificultaram a eleição presidencial de 2026.

"Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida", afirmou o político piauiense que destacou que as sanções aplicadas por Donald Trump vem sendo usadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retomar a popularidade.

Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, tendo chegado a se licenciar do cargo por seis meses. Ao final do prazo máximo, o deputado voltou a assumir o cargo, que tem salário bruto de R$ 46 mil, além de benefícios.

Recentemente, Eduardo Bolsonaro vem entrando em vários conflitos com outros políticos da direita bolsonarista e do Centrão. No mês passado, o alvo foi o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que, segundo ele, não tem votos e não respeita Jair Bolsonaro.