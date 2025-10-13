Assine
BOLSONARO

Eduardo ataca Ciro: 'Não pode confundir seu interesse com o do país'

Ciro Nogueira afirmou que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos complicou a eleição de 2026 para a direita

13/10/2025 19:17

Deputado Eduardo Bolsonaro responde acusação de Ciro Nogueira de que sua atuação nos Estados Unidos causou prejuízo eleitoral ao bolsonarismo
Deputado Eduardo Bolsonaro responde acusação de Ciro Nogueira de que sua atuação nos Estados Unidos causou prejuízo eleitoral ao bolsonarismo crédito: Reprodução Youtube; Band

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu nesta segunda-feira (13/10) uma critica do senador Ciro Nogueira (PP-PI) a sua atuação junto a políticos americanos para aplicar sanções ao Brasil e aos Três Poderes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

"Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil", escreveu o político em seu Twitter.

Nogueira, que é um dos políticos mais próximos a Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que as ações do "03" dificultaram a eleição presidencial de 2026.

"Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida", afirmou o político piauiense que destacou que as sanções aplicadas por Donald Trump vem sendo usadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retomar a popularidade.

Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, tendo chegado a se licenciar do cargo por seis meses. Ao final do prazo máximo, o deputado voltou a assumir o cargo, que tem salário bruto de R$ 46 mil, além de benefícios.

Recentemente, Eduardo Bolsonaro vem entrando em vários conflitos com outros políticos da direita bolsonarista e do Centrão. No mês passado, o alvo foi o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que, segundo ele, não tem votos e não respeita Jair Bolsonaro.

bolsonaro ciro-nogueira eduardo-bolsonaro politica

