Eduardo ataca Ciro: 'Não pode confundir seu interesse com o do país'
Ciro Nogueira afirmou que a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos complicou a eleição de 2026 para a direita
compartilheSIGA
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu nesta segunda-feira (13/10) uma critica do senador Ciro Nogueira (PP-PI) a sua atuação junto a políticos americanos para aplicar sanções ao Brasil e aos Três Poderes pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.
"Prezado Ciro Nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil. Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais pelo Brasil", escreveu o político em seu Twitter.
Prezado @ciro_nogueira, o prejuízo foi gigantesco para o seu plano pessoal, não se pode confundir o seu interesse com o do Brasil— Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) October 13, 2025
Compadeço com o seu sentimento, pois também foi um grande prejuízo para mim, a diferença é que estou disposto a sacrificar os meus interesses… pic.twitter.com/xPSCbv6TH9
Leia Mais
Nogueira, que é um dos políticos mais próximos a Jair Bolsonaro, afirmou em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que as ações do "03" dificultaram a eleição presidencial de 2026.
"Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida", afirmou o político piauiense que destacou que as sanções aplicadas por Donald Trump vem sendo usadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para retomar a popularidade.
Desde fevereiro, Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, tendo chegado a se licenciar do cargo por seis meses. Ao final do prazo máximo, o deputado voltou a assumir o cargo, que tem salário bruto de R$ 46 mil, além de benefícios.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recentemente, Eduardo Bolsonaro vem entrando em vários conflitos com outros políticos da direita bolsonarista e do Centrão. No mês passado, o alvo foi o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que, segundo ele, não tem votos e não respeita Jair Bolsonaro.