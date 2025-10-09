Eduardo Bolsonaro lidera rejeição entre potenciais candidatos à Presidência

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é o político mais rejeitado pelos eleitores em uma eventual disputa presidencial em 2026. Levantamento da Gennial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira (9/10), indica que 68% dos entrevistados afirmam que “não votariam de jeito nenhum” no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na sequência, aparecem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 63% de rejeição, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), com 61%, tecnicamente empatada com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), rejeitado por 60% dos eleitores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 51% de rejeição.

Entre os governadores testados, as taxas de rejeição são mais baixas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparece com 34%; Ratinho Júnior (PSD-PR), 40%; Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), 41%; e Ronaldo Caiado (União-GO), 32%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente, em 120 municípios, entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.