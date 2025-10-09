Assine
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Maioria dos brasileiros ainda rejeita nova candidatura de Lula em 2026

A rejeição atingiu seu pico em maio de 2025, quando 66% dos brasileiros eram contrários à ideia, mas percentual tem caído

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
09/10/2025 08:14

É inacreditável que o governo Lula possa demonstrar tamanha inoperância para lidar com algo tão grave como se tem visto até agora por aqui
A maioria do eleitorado brasileiro não deseja que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se candidate à reeleição em 2026. Segundo a mais recente pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 56% dos entrevistados afirmam que Lula não deveria concorrer a um novo mandato. Por outro lado, 42% dos eleitores defendem sua candidatura. Apenas 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento, realizado entre os dias 2 e 5 de outubro, mostra uma oscilação na opinião pública ao longo do último ano. A rejeição a uma nova candidatura de Lula atingiu seu pico em maio de 2025, quando 66% dos brasileiros eram contrários à ideia. Desde então, a taxa recuou dez pontos percentuais, enquanto o apoio ao petista subiu de 32% para os atuais 42%.

A análise por segmento político revela uma polarização. Entre os eleitores que se identificam como "lulistas", o apoio a uma nova candidatura é massivo, com 84% defendendo que ele concorra. No extremo oposto, 97% dos "bolsonaristas" rejeitam essa possibilidade. No grupo de "independentes", considerado crucial para as eleições de 2026, a desaprovação à candidatura de Lula é de 66%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Outros dados da Genial/Quaest:

  • Bolsonaro fora do páreo: 76% dos brasileiros acreditam que Jair Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura para apoiar outro nome da direita.
  • Lula vence todos no 2º turno: O presidente lidera as intenções de voto em todos os nove cenários de segundo turno simulados, com vantagens que variam de 9 a 23 pontos.
  • Lula x Zema: Em um confronto direto, Lula vence o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, por 47% a 32%, uma diferença de 15 pontos.

