Eduardo Bolsonaro ataca presidente do PL em postagem nas redes sociais

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) subiu o tom contra o presidente de seu partido, Valdemar da Costa Neto, em postagem feita neste sábado em suas redes sociais. Morando nos Estados Unidos desde março, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro atacou Costa Neto que, em entrevista nesta semana, criticou uma possível candidatura de Eduardo à Presidência da República em 2026, por outra legenda, e sem o aval do pai.







“Não abdiquei de tudo para trocar afagos mentirosos com víboras. Não lutei contra tiranos insanos para me sujeitar aos esquemas espúrios dos batedores de carteira da ocasião. Esse é o momento para resgatarmos a direita, não para a enfiarmos nas mãos sujas do aproveitador da ocasião”, afirmou o deputado, em postagem na rede X, antigo Twitter, onde compartilhou uma reportagem em que Valdemar diz que ele não tem votos e não respeita o pai.

Costa Neto afirmou ontem que uma possível candidatura do Eduardo à Presidência da República, contra a vontade de Bolsonaro , pode “ajudar a matar” o ex-presidente.

Valdemar disse que esperar que Bolsonaro seja o candidato da direita no pleito presidencial, mas caso permaneça inelegível, destacou que caberá ao ex-presidente escolher um substituto. Questionado se Eduardo obedecerá ao pai, Costa Neto destacou que o deputado “tem que obedecer porque os votos que ele tem são por causa do pai, não são por causa dele”.