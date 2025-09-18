Genial/Quaest: Bolsonaro, Michelle e Eduardo são os mais rejeitados
Pesquisa Genial/Quaest com nomes para a corrida presidencial de 2026 mostra que os três nomes do clã Bolsonaro têm as maiores rejeições
A pesquisa Genial/Quaest para o mês de setembro, divulgada nesta quinta-feira, 18, mediu a rejeição dos principais nomes cotados à disputa presidencial de 2026.
Nesse quesito, os três membros do clã Bolsonaro testados foram os mais rejeitados: 68% responderam que não votariam em Eduardo Bolsonaro (eram 56% em maio e 57% em agosto); 64% rejeitam Jair Bolsonaro (eram 55% em maio e 57% em agosto); e 61% disseram o mesmo de Michelle Bolsonaro (eram 51% nas duas pesquisas anteriores).
Com a margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento, a rejeição a Bolsonaro e Michelle empata tecnicamente com a de Ciro Gomes, de 60%.
Ainda conforme o instituto de pesquisas, Lula é rejeitado por 52%; Tarcísio de Freitas, por 40%; Ratinho Júnior, por 39%; Romeu Zema, por 33%; e Ronaldo Caiado, por 32%.
O novo levantamento Genial/Quaest fez 2.004 entrevistas entre 12 e 14 de setembro.
Qual a rejeição dos mais cotados à disputa presidencial em 2026?
- Eduardo Bolsonaro: 68%
- Jair Bolsonaro: 64%
- Michelle Bolsonaro: 61%
- Ciro Gomes: 60%
- Lula: 52%
- Tarcísio de Freitas: 40%
- Ratinho Júnior: 49%
- Romeu Zema: 33%
- Ronaldo Caiado: 32%