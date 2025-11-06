BR-381: cobrança de pedágio em três novos pontos começará no dia 17/11

A concessionária Nova 381, administradora do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, começará a cobrar pedágio em três novos pontos da rodovia a partir de 17/11, uma segunda-feira. As praças serão instaladas nos municípios de Jaguaraçu e Belo Oriente, além de Governador Valadares, todos no Vale do Rio Doce.

A cobrança nesses três novos pontos foi autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio da Deliberação nº 425, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (6/11). Para veículos de passeio, a tarifa será de R$ 15,10 em Jaguaraçu; de R$ 12,10 em Belo Oriente; e de R$ 12,60 em Governador Valadares (confira o plano completo de cobrança abaixo). Motocicletas serão isentadas.

Em todas essas praças, as tarifas serão cobradas na modalidade free-flow, na qual não há cancelas nem cabines com operadores. Um aparelho instalado em um pórtico sobre as pistas realiza a leitura da placa do veículo ou da tradicional tag afixada no para-brisa, que dará aos motoristas o direito a um desconto básico de 5%. Usuários frequentes terão descontos progressivos a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês.

O motorista pode efetuar o pagamento por débito automático, por meio de aplicativo no celular ou em totens posicionados em pontos de parada. De acordo com a concessionária, há 25 deles espalhados entre Caeté e Governador Valadares. Os equipamentos aceitam pagamento via Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Outra opção é consultar valores e efetuar o pagamento pelo site pedagioeletronico. nova381.com.

Com a entrada em operação dessas três novas praças, serão cinco os pontos de cobrança no trecho de 303,4 quilômetros concedido à Nova 381. Os outros dois, que entraram em operação em setembro do ano passado, estão localizados nos municípios de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e de João Monlevade, na Região Central de Minas.

Confira todas as tarifas:

Caeté: carros de passeio pagam R$ 15,50; se estiverem acoplados a reboque de 1 eixo, o valor sobe para R$ 23,25; acoplados a reboque de 2 eixos, valor de R$ 31; caminhões de 2 eixos pagam R$ 31; no caso dos de 3 eixos, o valor sobe para R$ 46,50; carretas pagam tarifas de: R$ 62 para 4 eixos; R$ 77,50 para 5 eixos; R$ 93 para 6 eixos; R$ 108,50 para 7 eixos; R$ 124 para 8 eixos; e R$ 139,50 para 9 eixos.

João Monlevade: carros de passeio pagam R$ 12,90; se estiverem acoplados a reboque de 1 eixo, o valor sobe para R$ 19,35; acoplados a reboque de 2 eixos, valor de 25,80; caminhões de 2 eixos pagam 25,80; no caso dos de 3 eixos, o valor sobe para R$ 38,70; carretas pagam tarifas de: R$ 51,60 para 4 eixos; R$ 64,50 para 5 eixos; R$ 77,40 para 6 eixos; R$ 90,30 para 7 eixos; R$ 103,20 para 8 eixos; e R$ 116,10 para 9 eixos.

Jaguaraçu: carros de passeio pagam R$ 15,10; se estiverem acoplados a reboque de 1 eixo, o valor sobe para R$ 22,65; acoplados a reboque de 2 eixos, valor de R$ 30,20; caminhões de 2 eixos pagam R$ 30,20; no caso dos de 3 eixos, o valor sobe para R$ 45,30; carretas pagam tarifas de: R$ 60,40 para 4 eixos; R$ 75,50 para 5 eixos; R$ 90,60 para 6 eixos; R$ 105,70 para 7 eixos; R$ 120,80 para 8 eixos; e R$ 135,90 para 9 eixos.

Belo Oriente: carros de passeio pagam R$ 12,10; se estiverem acoplados a reboque de 1 eixo, o valor sobe para R$ 18,15; acoplados a reboque de 2 eixos, valor de R$ 24,20; caminhões de 2 eixos pagam R$ 24,20; no caso dos de 3 eixos, o valor sobe para R$ 36,30; carretas pagam tarifas de: R$ 48,40 para 4 eixos; R$ 60,50 para 5 eixos; R$ 72,60 para 6 eixos; R$ 84,70 para 7 eixos; R$ 96,80 para 8 eixos; e R$ 108,90 para 9 eixos.

Governador Valadares: carros de passeio pagam R$ 12,60; se estiverem acoplados a reboque de 1 eixo, o valor sobe para R$ 18,90; acoplados a reboque de 2 eixos, valor de R$ 25,20; caminhões de 2 eixos pagam R$ 25,20; no caso dos de 3 eixos, o valor sobe para R$ 37,80; carretas pagam tarifas de: R$ 50,40 para 4 eixos; R$ 63 para 5 eixos; R$ 75,60 para 6 eixos; R$ 88,20 para 7 eixos; R$ 100,80 para 8 eixos; e R$ 113,40 para 9 eixos.

