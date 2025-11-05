Bandidos explodem duas agências bancárias no interior de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar não têm, ainda, pistas dos criminosos que atacaram, na madrugada desta quarta-feira (5/11), duas agências bancárias em Ijaci, no Sul de Minas.

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, os criminosos utilizaram explosivos. Durante a fuga, eles espalharam “miguelitos” - objeto metálico em formato de prego retorcido, usado para furar pneus -, pelas ruas, para impedir que fossem perseguidos.

As informações dos policiais são de que o grupo criminoso era formado de cinco homens, que estariam em um carro preto. Os agências atacadas foram as do Sicoob e Bradesco, ambas na Rua Vigilato Vilas Bôas.

Os ladrões conseguiram entrar na agência do Sicoob, que ficou parcialmente destruída. Eles explodiram caixas eletrônicos. Havia dinheiro, notas manchadas, espalhadas no chão. Na agência do Bradesco, o ataque causou menos prejuízo, pois os ladrões entraram na agência, mas não conseguiram explodir os caixas.

Os ataques ocorreram por volta das 2h. A fuga aconteceu no sentido de Macaia, distrito de Bom Sucesso. Além do carro preto, os criminosos usaram também um Renault Duster. Um dos veículos foi encontrado, abandonado, numa estrada vicinal.

Moradores de Ijaci contam que ouviram tiros, vindos da praça da cidade, durante a madrugada, por volta do horário em que aconteceram os ataques. Foram encontradas munições de três calibres diferentes: 5,56 milímetros, 12 milímetros e .40.





O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), da Polícia Militar, foi acionado. Os projeteis encontrados foram recolhidos pela perícia da Polícia Civil.