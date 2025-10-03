Golpe do caixa eletrônico: polícia prende dois suspeitos em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois homens, de 31 e 39 anos, foram presos em flagrante numa operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF), suspeitos de aplicar golpes em caixas eletrônicos 24 horas, em Uberlândia e municípios vizinhos, no Triângulo Mineiro.

As investigações começaram em julho, depois de vários registros de ocorrências relacionadas ao chamado “golpe do cartão trocado”. Segundo os policiais, os suspeitos abordavam clientes em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, em sua maioria pessoas idosas, simulando falhas técnicas nos terminais.

Dessa maneira, eles conseguiam trocar o cartão verdadeiro por outro, obtendo também a senha, o que permitia a realização de saques e compras fraudulentas.

Levantamentos da Polícia Civil identificaram a dinâmica criminosa e o veículo utilizado pela dupla, que frequentemente circulava pela BR-050 entre Minas Gerais e São Paulo.

“O resultado obtido reflete a integração das forças de segurança no combate ao crime organizado e reforça o compromisso da PCMG em proteger a sociedade e enfrentar práticas fraudulentas que causam prejuízos às vítimas”, reforçou a delegada Tauany Abou Rejaili.

Na prisão dos homens foram apreendidos dois celulares, uma máquina de cartão, cerca de R$ 2,4 mil em dinheiro e o veículo utilizado nos crimes. Os dois presos foram levados sistema prisional.

