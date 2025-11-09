Assine
BRIGA E CHAMAS

Marido tenta estrangular esposa e põe fogo na casa em BH

Bombeiros e Polícia Militar foram acionados para o combate às chamas no Bairro Serra Verde, em Venda Nova. O homem fugiu e ainda não foi localizado

Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Repórter
09/11/2025 18:42

A Defesa Civil Municipal foi acionada para vistoriar o imóvel. A PM segue nas buscas pelo homem, que ainda não foi localizado
Um homem colocou fogo na própria casa depois de agredir a esposa e o pai dela, neste domingo (9/11), no Bairro Serra Verde, em Venda Nova, Belo Horizonte. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casal estava discutindo quando o homem tentou estrangular a esposa, que foi socorrida pelo pai dela. O homem também sofreu agressão do genro. Em seguida, ele colocou fogo no imóvel, quebrou vários móveis e fugiu. 

A Polícia Militar foi acionada junto com uma guarnição dos bombeiros para o combate às chamas.

A Defesa Civil Municipal foi acionada para vistoriar o imóvel. A PM segue nas buscas pelo homem, que ainda não foi localizado. 

