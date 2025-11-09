Assine
TIROS

Dois homens morrem e três pessoas ficam feridas em tiroteio na Grande BH

O crime aconteceu em um bar no Bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité. Dois homens são suspeitos de terem feito os disparos 

Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
09/11/2025 18:13

Militares fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos que permanecem foragidos crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Dois homens de 20 e 24 anos morreram e três pessoas ficaram feridas após um tiroteio que aconteceu em um bar no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité, na Grande BH, na noite desse sábado (08/11). 

Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram encontraram o bar fechado, um corpo logo na entrada. O SAMU esteve no local e constatou a morte. A outra vítima fatal chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho da UPA de Ibirité. 


As outras vítimas, dois homens de 19 e 20 anos, e uma adolescente de 15, também foram encaminhados para a unidade. A adolescente, com um ferimento de bala em uma das pernas, foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Um dos homens foi atingido na coxa esquerda e o outro na perna direita, aguardava cirurgia. 

Os três não souberam informar quem teria feito os disparos nem o motivo do crime. Porém, testemunhas disseram aos policiais que dois homens chegaram a pé e foram em direção de uma das vítimas fatais, que seria o alvo. Depois que fizeram os disparos também fugiram a pé. Uma moto, que teria sido usada no crime, foi encontrada abandonada no bairro Independência, com placa clonada e havia sido furtada no ano passado. 

O corpo encontrado no local foi encaminhado para o IML de Betim. Militares fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos que permanecem foragidos. 

