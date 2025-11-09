Dois homens morrem e três pessoas ficam feridas em tiroteio na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Dois homens de 20 e 24 anos morreram e três pessoas ficaram feridas após um tiroteio que aconteceu em um bar no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Ibirité, na Grande BH, na noite desse sábado (08/11).





Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram encontraram o bar fechado, um corpo logo na entrada. O SAMU esteve no local e constatou a morte. A outra vítima fatal chegou a ser socorrida com vida, mas morreu a caminho da UPA de Ibirité.





As outras vítimas, dois homens de 19 e 20 anos, e uma adolescente de 15, também foram encaminhados para a unidade. A adolescente, com um ferimento de bala em uma das pernas, foi transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Um dos homens foi atingido na coxa esquerda e o outro na perna direita, aguardava cirurgia.





Os três não souberam informar quem teria feito os disparos nem o motivo do crime. Porém, testemunhas disseram aos policiais que dois homens chegaram a pé e foram em direção de uma das vítimas fatais, que seria o alvo. Depois que fizeram os disparos também fugiram a pé. Uma moto, que teria sido usada no crime, foi encontrada abandonada no bairro Independência, com placa clonada e havia sido furtada no ano passado.

O corpo encontrado no local foi encaminhado para o IML de Betim. Militares fizeram buscas para tentar localizar os suspeitos que permanecem foragidos.