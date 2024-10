Dois homens, ainda não identificados, morreram e um ficou ferido em um tiroteio na noite dessa quarta-feira (9/10), no bairro Maria Goretti, na Região Nordeste de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para disparos de arma de fogo e encontrou dois homens caídos em via pública e já sem sinais de vida.

Um deles usava boné, blusa de mangas cumpridas e tinha uma tatuagem de aranha no abdômen. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça, nádegas e braço direito.

O outro homem usava uma calça azul com listras brancas, um cordão dourado e piercing na orelha. Ele foi morto com disparos na nuca e braço direito.

Durante atendimento à ocorrência, a polícia recebeu a informação de que uma terceira pessoa foi atingida e socorrida para o Hospital Odilon Behrens.

O homem de 21 anos relatou para os militares que é usuário de drogas e estava no local do crime com as outras duas vítimas quando três indivíduos encapuzados chegaram e atiraram. A vítima foi atingida na nádega direita e braço esquerdo, estava estável e consciente.

O rapaz ainda relatou não conhecer as outras duas vítimas e que elas se mudaram recentemente para o bairro.

A perícia foi acionada e recolheu diversos cartuchos deflagrados de calibre .40 e 9mm no local do crime. Os corpos foram encaminhados para o IML e o caso será investigado.