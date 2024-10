Um homem, de 24 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde dessa quarta-feira (9/10), no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz foi encontrado em um local conhecido como ponto de desova. Familiares reconheceram a vítima, que foi baleada no ombro direito, coxa direita, mão direita e cabeça. No local do crime, a perícia recolheu 16 cápsulas deflagradas.





O irmão dele relatou que a vítima era usuária de drogas e que escutou uma discussão entre o irmão e um homem conhecido como Tatu. Na conversa, Tatu cobrava dívida da vítima, que afirmou que não devia nada.





Em diligências, a polícia identificou o endereço de Tatu e foi até o local recolher informações. Ao perceber a chegada da polícia, um indivíduo fugiu em uma moto em alta velocidade.

A polícia montou operação de cerco e bloqueio e, depois de perseguição por diversas ruas, o motociclista perdeu o controle da direção, bateu no meio fio e caiu. Ele foi cercado e detido.





Uma pistola carregada com 27 munições foi apreendida com o homem. Ele relatou que está em guerra por disputa do tráfico de drogas e que saiu de casa nessa quarta-feira para executar uma pessoa com a arma que foi apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Um colega o buscou em casa e os dois pegaram a vítima, a amarraram e foram até o bairro Porto Seguro, onde ocorreu o assassinato. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.