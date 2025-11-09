Primeiros candidatos a saírem da prova do ENEM disparam: 'cansativo'

Os primeiros candidatos a deixarem os locais de prova do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9/11), tiveram impressões distintas sobre a avaliação. Os estudantes puderam entregar o caderno com as questões duas horas depois do início da avaliação - sem levar o material.

Ao Estado de Minas, estudantes comentaram a prova. A maioria dos que deixaram o Enem logo após o tempo mínimo era de treineiros que tiveram uma primeira experiência no vestibular.

"Muitas horas, muitas questões... É cansativo. Precisa estudar bastante para se acostumar com o tanto de texto nos enunciados das questões", confidenciou o Johan Almeida, de 17 anos. Aluno do segundo ano do ensino médio, ele classificou o nível da prova como "médio".

Redação

"O tema da redação é o que eu estava com mais medo, mas foi tranquilo. Mas a prova foi muito cansativa, teve uma hora que desisti", confidenciou Ana Luiza Mayrink, de 16 anos.

Neste ano, o tema foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A prova pede um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas com introdução, desenvolvimento e conclusão com uma proposta de intervenção social.

Para os três entrevistados pela reportagem, o tema não foi difícil, principalmente em comparação com o do Enem 2024, que foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil".

"Eu achei o tema fácil até, em comparação com os anos passados, mas não tinha estudado sobre esse tema na escola", disse João Vitor Pereira.

