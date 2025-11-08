Vai chover na hora do Enem? Veja como fica o tempo neste domingo em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os candidatos que farão provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9/11), devem ficar atentos não apenas ao horário de abertura dos portões nos locais de prova, mas também ao céu. Em Belo Horizonte, a previsão da meteorologia é de grande chance de tempo nublado, com possibilidade de chuva, a partir da tarde.

Por isso, os estudantes devem se programar para sair de casa mais cedo e evitar transtornos no trânsito até o local de prova.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para este domingo é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 26ºC e a mínima de 18ºC.

O meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explica que uma frente fria está atuando em Minas Gerais e há grandes chances de chuva amanhã, a partir da tarde, em todos os municípios da Grande BH, além das regiões Central, Zona da Mata e Campo das Vertentes.

Neste domingo, os candidatos do Enem farão provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

Os portões dos locais de prova abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Depois desse horário, não é permitida a entrada de nenhum candidato. As provas começam às 13h30, no horário de Brasília e vão até às 19h.