Defesa Civil alerta para chuva forte nas próximas três horas em BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu por volta das 14h, deste sábado (08/11), um alerta para chuva de intensidade moderada a forte nas próximas três horas.





A capital está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, de 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até 7h de domingo (9/11).





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Veja como se proteger com as recomendações da Defesa Civil: