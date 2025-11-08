Defesa Civil alerta para chuva forte nas próximas três horas em BH
A capital está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até 7h de domingo (09/11)
compartilheSIGA
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu por volta das 14h, deste sábado (08/11), um alerta para chuva de intensidade moderada a forte nas próximas três horas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A capital está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, de 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até 7h de domingo (9/11).
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Veja como se proteger com as recomendações da Defesa Civil:
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.