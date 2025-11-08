Assine
ATENÇÃO

Defesa Civil alerta para chuva forte nas próximas três horas em BH

A capital está em alerta para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até 7h de domingo (09/11) 

Repórter
08/11/2025 15:05

Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet
Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu por volta das 14h, deste sábado (08/11), um alerta para chuva de intensidade moderada a forte nas próximas três horas. 

A capital está em alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, de 50 a 70 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 60 km/h até 7h de domingo (9/11).

Veja como se proteger com as recomendações da Defesa Civil: 

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. 
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  •  Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

