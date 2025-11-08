Assine
overlay
Início Gerais
ESTRAGOS DA CHUVA

Chuvas derrubam oito árvores em duas horas na Grande Belo Horizonte

Uma árvore de grande porte interditou parte da Rua Professor Nelson Sena, na capital, na manhã deste sábado. A forte chuva acumulou até 44,1 mm na Grande BH

Publicidade
Carregando...
MP
Mateus Parreiras e Gladyston Rodrigues
MP
Mateus Parreiras e Gladyston Rodrigues
Repórter
08/11/2025 12:45

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros precisaram serrar Ã¡rvores em oito ocorrrÃªncias diferentes na Grande BH, tombadas pelas fortes chuvas
Bombeiros precisaram serrar Ã¡rvores em oito ocorrrÃªncias diferentes na Grande BH, tombadas pelas fortes chuvas crédito: CBMMG

O intenso volume de chuvas deste sábado (08/11) na Grande Belo Horizonte derrubou oito árvores, que precisaram ser serradas pelos bombeiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na manhã, entre 7h e 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu aos chamados - um deles na Rua Professor Nelson Sena, no Bairro Aeroporto, em Belo Horizonte.

Leia Mais

A via, em uma área residencial próxima ao Aeroporto da Pampulha, teve parte da pista interditada pela queda de uma árvore de grande porte. Não houve registro de vítimas diretas.

A chuva forte que atingiu a capital resultou em volumes significativos nas últimas 12 horas, de acordo com o balanço da Defesa Civil de Belo Horizonte.

Chuva caiu forte em várias regionais de Belo Horizonte e em pontos como a Praça da Liberdade e o Edifício Niemeyer (foto) alterando a paisagem após o calor
Chuva caiu forte em várias regionais de Belo Horizonte e em pontos como a Praça da Liberdade e o Edifício Niemeyer (foto) alterando a paisagem após o calor Leandro Couri/EM/D.A.Press

Onde choveu mais?

A Regional Venda Nova registrou o maior acumulado, com 44,1 mm, o que representa 18,7% da média climatológica para todo o mês de novembro (236 mm). Outras regionais, como Centro Sul (42,3 mm ou 17,9%) e Leste (39,4 mm ou 16,7%), também tiveram volumes expressivos, indicando a intensidade e a distribuição da chuva na RMBH.

Em relação ao acumulado mensal, a Regional Venda Nova também lidera, somando 85,6 mm até as 9h15 deste sábado, alcançando 36,3% da média de novembro.

As Regionais Centro Sul (83,5 mm ou 35,4%) e Barreiro (81,5 mm ou 34,5%) também se destacam, ultrapassando um terço do total esperado para o mês, reforçando a condição de solo encharcado que contribui para a instabilidade de árvores de grande porte, como a que cedeu no Bairro Aeroporto.

A queda da árvore no Bairro Aeroporto ocorreu após o tronco ceder sobre a via, bloqueando o fluxo de veículos e exigindo o isolamento da área. O acionamento imediato mobilizou guarnições do CBMMG, que tiveram de utilizar equipamentos de corte e desgalhamento para fragmentar o material e liberar o trânsito com segurança.

O trabalho dos socorristas foi de minimizar os riscos e liberar o local. O esforço é contínuo em toda a cidade, onde a combinação de solo encharcado pelos altos índices de chuva e ventos fortes aumenta o perigo.

"A prioridade é sempre garantir a segurança viária e restabelecer o fluxo, removendo os riscos de danos a veículos e pedestres", informou o CBMMG.

Em outubro de 2025, a cidade sofreu com ventos fortes que resultaram em múltiplas quedas, inclusive com danos a imóveis na Região da Pampulha, Centro-Sul e em outras áreas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Prevenção e cuidados com queda de árvores

  • Chuva e vento: não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
  • Fiação elétrica: nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos após a queda
  • Risco de acidente: árvore caiu sobre parte da via na Rua Professor Nelson Sena
  • Alerta: número de ocorrências de queda de árvore atendidas pelo CBMMG na RMBH (8)
  • Estrutura: acione a Defesa Civil ou o órgão responsável para vistoriar árvores visivelmente danificadas ou muito antigas
  • Emergência: ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros) em caso de queda de árvore
  • Chuva nas últimas 12h: Regional Venda Nova teve o maior acumulado, 44,1 mm
  • Acumulado mensal: Regional Venda Nova alcançou 85,6 mm (36,3% da média de novembro)

Tópicos relacionados:

bh chuva clima minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay