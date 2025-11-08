Chuvas derrubam oito árvores em duas horas na Grande Belo Horizonte

O intenso volume de chuvas deste sábado (08/11) na Grande Belo Horizonte derrubou oito árvores, que precisaram ser serradas pelos bombeiros.

Na manhã, entre 7h e 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu aos chamados - um deles na Rua Professor Nelson Sena, no Bairro Aeroporto, em Belo Horizonte.

A via, em uma área residencial próxima ao Aeroporto da Pampulha, teve parte da pista interditada pela queda de uma árvore de grande porte. Não houve registro de vítimas diretas.

A chuva forte que atingiu a capital resultou em volumes significativos nas últimas 12 horas, de acordo com o balanço da Defesa Civil de Belo Horizonte.

Chuva caiu forte em várias regionais de Belo Horizonte e em pontos como a Praça da Liberdade e o Edifício Niemeyer (foto) alterando a paisagem após o calor Leandro Couri/EM/D.A.Press

Onde choveu mais?

A Regional Venda Nova registrou o maior acumulado, com 44,1 mm, o que representa 18,7% da média climatológica para todo o mês de novembro (236 mm). Outras regionais, como Centro Sul (42,3 mm ou 17,9%) e Leste (39,4 mm ou 16,7%), também tiveram volumes expressivos, indicando a intensidade e a distribuição da chuva na RMBH.

Em relação ao acumulado mensal, a Regional Venda Nova também lidera, somando 85,6 mm até as 9h15 deste sábado, alcançando 36,3% da média de novembro.

As Regionais Centro Sul (83,5 mm ou 35,4%) e Barreiro (81,5 mm ou 34,5%) também se destacam, ultrapassando um terço do total esperado para o mês, reforçando a condição de solo encharcado que contribui para a instabilidade de árvores de grande porte, como a que cedeu no Bairro Aeroporto.

A queda da árvore no Bairro Aeroporto ocorreu após o tronco ceder sobre a via, bloqueando o fluxo de veículos e exigindo o isolamento da área. O acionamento imediato mobilizou guarnições do CBMMG, que tiveram de utilizar equipamentos de corte e desgalhamento para fragmentar o material e liberar o trânsito com segurança.

O trabalho dos socorristas foi de minimizar os riscos e liberar o local. O esforço é contínuo em toda a cidade, onde a combinação de solo encharcado pelos altos índices de chuva e ventos fortes aumenta o perigo.

"A prioridade é sempre garantir a segurança viária e restabelecer o fluxo, removendo os riscos de danos a veículos e pedestres", informou o CBMMG.

Em outubro de 2025, a cidade sofreu com ventos fortes que resultaram em múltiplas quedas, inclusive com danos a imóveis na Região da Pampulha, Centro-Sul e em outras áreas.

