Chuvas derrubam oito árvores em duas horas na Grande Belo Horizonte
Uma árvore de grande porte interditou parte da Rua Professor Nelson Sena, na capital, na manhã deste sábado. A forte chuva acumulou até 44,1 mm na Grande BH
O intenso volume de chuvas deste sábado (08/11) na Grande Belo Horizonte derrubou oito árvores, que precisaram ser serradas pelos bombeiros.
Na manhã, entre 7h e 9h, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu aos chamados - um deles na Rua Professor Nelson Sena, no Bairro Aeroporto, em Belo Horizonte.
A via, em uma área residencial próxima ao Aeroporto da Pampulha, teve parte da pista interditada pela queda de uma árvore de grande porte. Não houve registro de vítimas diretas.
A chuva forte que atingiu a capital resultou em volumes significativos nas últimas 12 horas, de acordo com o balanço da Defesa Civil de Belo Horizonte.
Onde choveu mais?
A Regional Venda Nova registrou o maior acumulado, com 44,1 mm, o que representa 18,7% da média climatológica para todo o mês de novembro (236 mm). Outras regionais, como Centro Sul (42,3 mm ou 17,9%) e Leste (39,4 mm ou 16,7%), também tiveram volumes expressivos, indicando a intensidade e a distribuição da chuva na RMBH.
Em relação ao acumulado mensal, a Regional Venda Nova também lidera, somando 85,6 mm até as 9h15 deste sábado, alcançando 36,3% da média de novembro.
As Regionais Centro Sul (83,5 mm ou 35,4%) e Barreiro (81,5 mm ou 34,5%) também se destacam, ultrapassando um terço do total esperado para o mês, reforçando a condição de solo encharcado que contribui para a instabilidade de árvores de grande porte, como a que cedeu no Bairro Aeroporto.
A queda da árvore no Bairro Aeroporto ocorreu após o tronco ceder sobre a via, bloqueando o fluxo de veículos e exigindo o isolamento da área. O acionamento imediato mobilizou guarnições do CBMMG, que tiveram de utilizar equipamentos de corte e desgalhamento para fragmentar o material e liberar o trânsito com segurança.
O trabalho dos socorristas foi de minimizar os riscos e liberar o local. O esforço é contínuo em toda a cidade, onde a combinação de solo encharcado pelos altos índices de chuva e ventos fortes aumenta o perigo.
"A prioridade é sempre garantir a segurança viária e restabelecer o fluxo, removendo os riscos de danos a veículos e pedestres", informou o CBMMG.
Em outubro de 2025, a cidade sofreu com ventos fortes que resultaram em múltiplas quedas, inclusive com danos a imóveis na Região da Pampulha, Centro-Sul e em outras áreas.
Prevenção e cuidados com queda de árvores
- Chuva e vento: não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores
- Fiação elétrica: nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos após a queda
- Risco de acidente: árvore caiu sobre parte da via na Rua Professor Nelson Sena
- Alerta: número de ocorrências de queda de árvore atendidas pelo CBMMG na RMBH (8)
- Estrutura: acione a Defesa Civil ou o órgão responsável para vistoriar árvores visivelmente danificadas ou muito antigas
- Emergência: ligue 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros) em caso de queda de árvore
- Chuva nas últimas 12h: Regional Venda Nova teve o maior acumulado, 44,1 mm
- Acumulado mensal: Regional Venda Nova alcançou 85,6 mm (36,3% da média de novembro)