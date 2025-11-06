Enem 2025: mais de 400 mil mineiros estão confirmados; confira orientações

Com cerca de 400 mil inscrições confirmadas, Minas Gerais é o segundo estado da Região Sudeste com mais estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 nos próximos dois domingos. Entre as inscrições, mais de 70 mil são de moradores de Belo Horizonte, sendo 20 mil de estudantes que estão concluindo o ensino médio.

No âmbito nacional, mais de 4 milhões de inscrições foram confirmadas. Dentre elas, aproximadamente 60% são de mulheres e, em contrapartida, 40% homens. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda mostram que a maior parte dos inscritos está na faixa-etária de 17 e 18 anos, ou de 21 a 30.

Porém, o total de inscritos com 60 anos ou mais cresceu em 191% da edição de 2022 para a de 2025. No mesmo período, o número de participantes nessa faixa etária passou de 5.900 para 17.192. Os estados que registraram maior número de inscritos neste segmento foram Rio de Janeiro (3.087), São Paulo (2.367) e Minas Gerais (1.997).

Mas o que é o Enem?

Criado em 1998, o Enem é uma prova destinada a avaliar o desempenho dos estudantes do Ensino Médio. Desde 2004, o vestibular passou a ser uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil.

Em 2010, a nota obtida pelos participantes começou a poder ser usada em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), dedicado para o ingresso em instituições públicas; o Programa Universidade para Todos (Prouni), iniciativa que concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas a estudantes e baixa renda e, por fim, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), um programa que oferece financiamento a estudantes de cursos superiores em instituições particulares.

Quem pode fazer o Enem?

Qualquer pessoa pode fazer o Enem. Porém, o vestibular é destinado, principalmente, a estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio. Quem ainda não terminou também pode participar, mas enquanto treineiro e sem poder utilizar a nota para ingresso em instituições de ensino.

Enem 2025

A edição do Enem deste ano está programada para acontecer nos próximos dois domingos, nos dias 9 e 16 de novembro, com provas contendo 45 questões para cada área do conhecimento. Neste ano, excepcionalmente, a aplicação do vestibular acontecerá em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, localizadas no Pará. A medida foi imposta em função dos impactos logísticos relacionados à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense, no período da aplicação regular do exame.

Com as inscrições confirmadas, os participantes já conseguem acessar o cartão de confirmação, documento que contém o número da inscrição; data, horário e local das provas; atendimento especializado ou tratamento por nome social (se solicitado); e opção de língua estrangeira escolhida.

No dia do exame

Na primeira data, provas de linguagens, redação e ciências humanas vão ser aplicadas e os participantes terão 5 horas e 30 minutos para realização. Na ocasião, o estudante deve responder às questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

Já o segundo dia de vestibular é dedicado para matemática e ciências da natureza, com 5 horas disponíveis para resolução das provas. Ao todo, o exame tem 180 questões objetivas (90 em cada domingo), além da redação.

O Enem será aplicado em locais autorizados pelo Inep nos estados, no Distrito Federal e nos municípios divulgados no sistema de inscrição e no Portal do Inep.

Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, depois desse horário, nenhuma entrada será permitida. A prova está prevista para começar pontualmente às 13h30, seguindo o horário oficial de Brasília. No primeiro dia de Enem (9), os candidatos têm até às 19h para realizar a prova. Já no segundo dia (16), a prova vai até às 18h30.

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Os participantes só estão autorizados a deixar a sala com o caderno faltando 30 minutos para o fim do exame - às 18h30 no primeiro dia e após às 18h no segundo.

Para a realização das provas, os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, como cédulas de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e Carteira de Trabalho.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Só serão aceitos gabaritos e redações preenchidos com uma caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É aconselhável que o estudante também leve o cartão de confirmação de inscrição e a declaração de comparecimento impressa, caso precise justificar sua presença no exame.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice