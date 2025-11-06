Enem 2025: BH faz operação especial de trânsito em locais de prova; entenda
Provas acontecem nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. Prefeitura vai reforçar quadros de horários de 50 linhas de ônibus
A três dias para o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou que vai realizar uma operação especial de trânsito e transporte. A ação acontece nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro.
Serão reforçados os quadros de horários de 50 linhas do transporte coletivo. Entre as linhas que terão circulação especial estão a 205 (Metrô Calafate/Buritis) e 5102 (UFMG/Santo Antônio), que normalmente não operam aos domingos.
Os candidatos podem consultar o quadro de horários da sua linha no Portal da Prefeitura, neste link. Já as linhas que atendem cada local de prova do Enem em BH podem ser consultadas neste link.
As informações já estão disponíveis com a identificação “Domingo Enem”. A busca da linha para chegar ao local de prova e dos horários dos ônibus também pode ser feita pelo aplicativo BHBUS+.
Ainda segundo a administração municipal, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que inclui BHTrans, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, estarão nos locais de prova e corredores de acesso para garantir a segurança dos estudantes e a fluidez do tráfego.
Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais para priorizar a chegada dos estudantes, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos para embarque e desembarque.
O que levar para a prova do Enem?
Itens obrigatórios
-
Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;
-
Documento de identificação válido, físico ou digital.
Itens aconselháveis
-
Cartão de Confirmação de Inscrição;
-
Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).