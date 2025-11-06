Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO REDOBRADA

Enem 2025: BH faz operação especial de trânsito em locais de prova; entenda

Provas acontecem nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. Prefeitura vai reforçar quadros de horários de 50 linhas de ônibus

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/11/2025 16:17

compartilhe

SIGA
x
Carro da BHTrans estacionado em rua
Entre as linhas que terão circulação especial estão a 205 e 5102, que normalmente não operam aos domingos crédito: PBH / Divulgação

A três dias para o primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou que vai realizar uma operação especial de trânsito e transporte. A ação acontece nos próximos dois domingos, 9 e 16 de novembro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Serão reforçados os quadros de horários de 50 linhas do transporte coletivo. Entre as linhas que terão circulação especial estão a 205 (Metrô Calafate/Buritis) e 5102 (UFMG/Santo Antônio), que normalmente não operam aos domingos. 

Leia Mais

Os candidatos podem consultar o quadro de horários da sua linha no Portal da Prefeitura, neste link. Já as linhas que atendem cada local de prova do Enem em BH podem ser consultadas neste link.

As informações já estão disponíveis com a identificação “Domingo Enem”. A busca da linha para chegar ao local de prova e dos horários dos ônibus também pode ser feita pelo aplicativo BHBUS+.

Ainda segundo a administração municipal, agentes da Unidade Integrada de Trânsito, que inclui BHTrans, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, estarão nos locais de prova e corredores de acesso para garantir a segurança dos estudantes e a fluidez do tráfego. 

Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais para priorizar a chegada dos estudantes, impedir fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar motoristas sobre locais permitidos para embarque e desembarque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que levar para a prova do Enem?

Itens obrigatórios

  • Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

  • Documento de identificação válido, físico ou digital.

Itens aconselháveis

  • Cartão de Confirmação de Inscrição;

  • Declaração de Comparecimento impressa (caso precise justificar sua presença no exame).

Tópicos relacionados:

bh enem enem-2025 locais-de-prova prefeitura-de-bh transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay