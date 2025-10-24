Não passou no Sisu? Conheça 5 outras formas de entrar na faculdade

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Receber um resultado negativo no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) pode ser frustrante, mas não significa o fim do sonho de entrar na faculdade. O Sisu é apenas uma das portas de entrada para o ensino superior no Brasil, e há diversas outras oportunidades que podem ser exploradas ainda neste semestre para garantir sua vaga.

Se você não foi aprovado na chamada regular, o primeiro passo é não desanimar. Você pode manifestar interesse em participar da lista de espera para o curso desejado.

Além disso, muitas instituições de renome oferecem caminhos alternativos que se encaixam em diferentes perfis de estudantes e condições financeiras. Organizar-se para conhecer essas opções é fundamental para traçar um novo plano de ação rapidamente.

Confira cinco outras formas de ingressar no ensino superior

Prouni (Programa Universidade para Todos) O Prouni oferece bolsas de estudo parciais (50%) e integrais (100%) em faculdades privadas. A seleção também utiliza a nota do Enem e é voltada para estudantes de baixa renda que atendam aos critérios do programa. As inscrições acontecem duas vezes por ano, geralmente no início do semestre letivo, então é importante ficar atento ao calendário oficial do Ministério da Educação. Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) O Fies é um programa do governo federal que ajuda a financiar as mensalidades em faculdades particulares. O estudante começa a pagar o financiamento somente após a conclusão do curso, com juros que variam conforme a renda familiar. Para participar, é preciso ter feito o Enem e cumprir os requisitos de renda estabelecidos no edital. Assim como o Prouni, as inscrições acontecem duas vezes por ano, geralmente no início do semestre letivo. Vestibulares próprios e agendados Muitas universidades, especialmente as privadas, mantêm seus próprios processos seletivos. Eles podem ocorrer em datas diferentes do Sisu, incluindo os chamados vestibulares de inverno ou agendados, nos quais o candidato escolhe o melhor dia e horário para fazer a prova. Consulte diretamente os sites das instituições de seu interesse para verificar os prazos e formatos. Vagas remanescentes Algumas universidades lançam editais próprios para preencher vagas que não foram ocupadas durante o processo regular, conhecidas como vagas remanescentes. Acompanhe o site da universidade para não perder essa chance. Ingresso direto com a nota do Enem Diversas faculdades privadas aceitam a nota do Enem como forma de ingresso, substituindo o vestibular tradicional. O processo costuma ser simples e rápido. Basta se inscrever no site da instituição e informar suas notas. Cada faculdade tem seu próprio peso e nota de corte, sendo uma ótima alternativa para quem teve um bom desempenho no exame.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.