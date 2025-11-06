Enem 2025: temas relacionados ao meio ambiente são apostas para redação

Às vésperas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), professores e estudantes estão na expectativa sobre qual será o tema da redação deste ano. A modalidade de avaliação acontece neste domingo (9/11), data que também serão aplicadas as provas de linguagens e ciências humanas.

Os participantes terão que produzir um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta e dos textos motivadores. Na redação, os estudantes devem defender uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.

Também é necessário elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado, respeitando os direitos humanos. Caso contrário, o participante receberá nota zero. O tema da redação poderá ser de ordem social, científica, cultural ou política.

Há mais de 20 anos, a professora Regina Mota disponibiliza cursos de língua portuguesa e redação, com ênfase na preparação para o Enem, mas também outros vestibulares e concursos. Ao Estado de Minas, explicou sobre a importância de personalizar e individualizar o atendimento aos alunos.

“Tenho turmas reduzidas, de até 12 alunos, tanto presenciais quanto online. Corrijo as redações de cada aluno, linha a linha, mostrando o que está certo, o que pode melhorar e como melhorar. Esse método tem trazido sucesso. Ano passado, tive um aluno que foi aprovado em nove universidades públicas”, contou.

Regina, inclusive, acertou o tema do ano passado, que se referia à discussão sobre “Desafios para a valorização da herança brasileira no Brasil”. Podendo ser considerada uma forma inusitada, a professora explicou que conseguiu relacionar a possibilidade do tema com uma reportagem veiculada no noticiário ‘A Voz do Brasil’.

“Descobri (o tema) ouvindo um programa que muitas vezes é desvalorizado pelas pessoas, ninguém gosta de ouvir. Também ouço muitos podcasts e leio muitos jornais”, disse. “Para os meus alunos, crio um arquivo com vários temas da atualidade, pensando sempre em cinco eixos: saúde, educação, meio ambiente, tecnologia e social”, completou.

A partir desses cinco eixos, a professora trabalha, ao longo do ano, dois temas por semana. “Falo com os meus alunos que, muito mais importante do que adivinhar um tema, é ter segurança para escrever sobre qualquer assunto, de qualquer eixo”, explicou.

Apostas

No ano em que o Brasil sedia a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), temas relacionados ao meio ambiente são apostas para a redação.

Nas redes sociais, Regina compartilhou 10 apostas de temas. Entre os assuntos citados estão: “Desafios para promover a sociobiodiversidade e a conservação do Cerrado Brasileiro”, “Desafios para que a criança tenha mais contato com a natureza na contemporaneidade”, “Reciclagem no Brasil: panorama atual e desafios para o futuro” e “Desafios na construção democrática de políticas públicas em educação voltadas ao atendimento às populações do campo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Professora de Português e Redação - Enem e concurso (@cursoreginamota)

Porém, a professora não deixa de lado outros temas, como a juventude e as redes sociais, por exemplo. “Torço muito e faço apostas para que sejam relacionados temas com jovens. O Enem é para o jovem e nunca foi pedido nada nesse quesito. Então, minha aposta é o uso das redes sociais de forma mais crítica pelo jovem”, destacou.

Como a redação será avaliada?

O Inep disponibiliza, em todas as edições do Enem, uma cartilha com orientações sobre a redação. De acordo com o documento, o texto produzido pelo participante será avaliado por, no mínimo, duas pessoas graduadas em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.

Os dos avaliadores vão julgar o desempenho do aluno de acordo com cinco competências:

Competência I: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

Competência II: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência III: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência IV: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Competência V: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

A nota da redação poderá variar entre zero e mil pontos. Cada avaliador irá atribuir uma nota entre zero e 200 pontos para cada uma das cinco competências. De acordo com o Inep, a nota final de cada participante será a média aritmética das notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.

Dicas para se preparar

Dentro dos eixos citados, a professora destaca a importância de separar, no mínimo, dois repertórios. “É importante escolher um filme, um livro. Agora é o momento de revisar, que os alunos tenham bons repertórios para cada eixo”, contou. “Até sexta-feira é se organizar. Depois, os alunos precisam dormir bem, apesar da ansiedade que vai aparecer e, no sábado, escolher atividades que gostem e dedicar para descansar, porque a prova também exige resistência física”, finalizou.

Enem 2025

A edição do Enem deste ano está programada para acontecer nos próximos dois domingos, dias 9 e 16 de novembro, com provas contendo 45 questões para cada área do conhecimento.

Na primeira data, provas de linguagens, redação e ciências humanas vão ser aplicadas e os participantes terão 5 horas e 30 minutos para realização. Na ocasião, o estudante deve responder às questões da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida na inscrição.

Já o segundo dia de vestibular é dedicado para matemática e ciências da natureza, com 5 horas disponíveis para resolução das provas. Ao todo, o exame tem 180 questões objetivas (90 em cada domingo), além da redação.

O Enem será aplicado em locais autorizados pelo Inep nos estados, no Distrito Federal e nos municípios divulgados no sistema de inscrição e no Portal do Inep.

Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, depois desse horário, nenhuma entrada será permitida. A prova está prevista para começar pontualmente às 13h30, seguindo o horário oficial de Brasília. No primeiro dia de Enem (9/11), os candidatos têm até às 19h para realizar a prova. Já no segundo dia (16), a prova vai até às 18h30.

A saída da sala é permitida a partir das 15h30, mas sem o caderno de questões. Os participantes só estão autorizados a deixar a sala com o caderno faltando 30 minutos para o fim do exame - às 18h30 no primeiro dia e após às 18h no segundo.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para a realização das provas, os participantes devem apresentar um documento oficial de identificação com foto, físico ou digital, como cédulas de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e Carteira de Trabalho.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos