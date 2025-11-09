Assine
PRIMEIRO DIA DE PROVAS

ENEM-2025: tema da redação é 'perspectivas do envelhecimento' no Brasil

Nos últimos anos, o Inep tem escolhido temas ligados à visibilidade de grupos sociais historicamente marginalizados

09/11/2025 14:28 - atualizado em 09/11/2025 14:34

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tema da redação do Enem 2025 é "perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira". A proposta foi apresentada aos candidatos neste domingo (9/11), durante o primeiro dia de provas do exame, que também incluiu questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas.

Nos últimos anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova, tem escolhido temas ligados à visibilidade de grupos sociais historicamente marginalizados, como "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil" (2023) e "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil" (2024).

O tema da redação é tradicionalmente um dos momentos mais comentados do exame, tanto entre candidatos quanto entre professores e especialistas, por refletir debates sociais, culturais e políticos atuais.


A tarefa exige dos participantes a produção de um texto dissertativo-argumentativo, conforme o formato tradicional do exame, que deve defender um ponto de vista sobre o tema proposto, com base em argumentos consistentes e uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.


A correção da redação considera cinco competências, que avaliam desde o domínio da norma padrão até a capacidade de propor soluções viáveis e éticas. São elas:

  • Competência 1: Domínio da norma culta escrita.
  • Competência 2: Compreensão e desenvolvimento do tema.
  • Competência 3: Organização e defesa de argumentos.
  • Competência 4: Coesão e coerência na argumentação.
  • Competência 5: Proposta respeitando direitos humanos
  • Cada competência vale até 200 pontos, somando um total máximo de mil pontos.

Neste ano, o Inep reforçou na Cartilha do Participante a importância da autenticidade textual. O órgão orientou que os candidatos evitem o uso de "repertórios de bolso" citações genéricas, frases feitas e introduções prontas que circulam nas redes e cursinhos.

Neste domingo, os portões dos locais de prova foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h. Os participantes começaram a resolver as 90 questões objetivas e a escrever a redação a partir das 13h30. O tempo máximo de realização foi de cinco horas e meia, com término às 19h.

Mais de 4,8 milhões de candidatos estão inscritos no Enem 2025. O segundo dia de exame será no próximo domingo (16), com questões de matemática e ciências da natureza.

