PRIMEIRO DIA

Confira gabarito extraoficial do Enem 2025 na parceria EM/Bernoulli

Confira no site do Estado de Minas e no Portal Uai o gabarito extraoficial do Enem 2025

Repórter
09/11/2025 13:27

Entrada dos participantes do Enem 2025 na PUC Coração Eucarístico neste domingo (9/11)
Entrada dos participantes do Enem 2025 na PUC Coração Eucarístico neste domingo (9/11) crédito: Leandro Couri/EM/DAPRESS

Em parceria com o Bernoulli Educação, o Estado de Minas vai divulgar o gabarito extraoficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste domingo (9/11). Ao todo, são 90 questões das áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

A resolução criteriosa das 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas foi conduzida por uma equipe de dezenas de especialistas do Bernoulli Educação, a maior referência em Enem do Brasil.

O gabarito que será divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada nos canais oficiais.

