Educação

‘Calcanhar de Aquiles’ de muitos estudantes: Dicas para fazer uma boa redação no Enem

  • Por causa da COP30, a Conferencia Mundial do Clima, que está sendo realizada no Pará, as provas serão em outras datas na cidades de Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 7 de dezembro.
  • O primeiro dia tem 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação.
  • No segundo dia, os candidatos respondem 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza.
  • Uma dica importante: ao acordar, no dia do concurso, não toque em material de estudo. Tente relaxar e procure chegar com antecedência ao local da prova, em tranquilidade.
  • A redação costuma ser uma das maiores preocupações para os estudantes. Fazer logo a redação pode ajudar a abrir ideias sobre os temas do teste. Mas quem escreve devagar pode começar pelas questões, para evitar o estresse.
  • O caderno de prova do Enem tem uma folha de rascunho para a redação, um espaço destinado à organização das ideias, para o candidato estruturar a redação antes de escrever para valer.
  • Não fuja do tema - O candidato deve escrever sobre o assunto proposto. Caso contrário, leva zero de cara. Tenha o foco no assunto para desenvolver o texto.
  • Respeite o formato - A redação deve ser uma dissertação, com introdução, argumentos e conclusão.
  • Nunca faça redação com menos de 7 linhas - O candidato deve administrar o tempo da prova para dar tempo de escrever o texto completo. Poucas frases comprometem.
  • Por sinal, o ideal é que a redação tenha quatro parágrafos. Um de introdução, dois de argumento e um de conclusão.
  • Faça os parágrafos de tamanhos similares para ter uma melhor organização do conteúdo. Fica mais fácil para o próprio candidato e transmite uma ideia de coerência para quem corrige.
  • Os parágrafos devem ter textos com começo, meio e fim para a boa compreensão. E é necessário que haja conectivos entre os parágrafos, ou seja, elementos que façam uma ligação do raciocínio de um parágrafo para o outro.
  • Não faça cópia - O estudante não deve em hipótese alguma usar trechos dos textos que acompanham a proposta da redação.
  • Não faça sinais gráficos ou desenhos inapropriados - Esse tipo de uso também causa a anulação.
  • Não faça texto com assinaturas ou trechos desconexos, com anotações soltas no meio ou contas matemáticas, por exemplo.
  • Não escreva em língua estrangeira. Outros idiomas só são avaliados em provas de linguagens. A redação deve ser em língua portuguesa.
  • Diga não aos garranchos - O texto jamais deve ser escrito com letra que não se entende. A redação deve estar perfeitamente legível.
  • Nunca assine a redação. Não coloque seu nome, pois isso é proibido com o objetivo de evitar fraudes. Quem corrige a prova não pode saber de quem é a autoria do texto.
  • O Enem é realizado desde 1998 e teve cerca de 115 mil candidatos na primeira edição. Para quem vai fazer o Enem, boa sorte!
