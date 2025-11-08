Educação
‘Calcanhar de Aquiles’ de muitos estudantes: Dicas para fazer uma boa redação no Enem
Por causa da COP30, a Conferencia Mundial do Clima, que está sendo realizada no Pará, as provas serão em outras datas na cidades de Belém, Ananindeua e Marituba: 30 de novembro e 7 de dezembro. Foto: Reprodução TV Globo
O primeiro dia tem 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol); 45 questões de ciências humanas; e redação. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
No segundo dia, os candidatos respondem 45 questões de matemática; e 45 questões de ciências da natureza. Foto: Secretaria de Educação Bahia
Uma dica importante: ao acordar, no dia do concurso, não toque em material de estudo. Tente relaxar e procure chegar com antecedência ao local da prova, em tranquilidade. Foto: Freepik
A redação costuma ser uma das maiores preocupações para os estudantes. Fazer logo a redação pode ajudar a abrir ideias sobre os temas do teste. Mas quem escreve devagar pode começar pelas questões, para evitar o estresse. Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília.
O caderno de prova do Enem tem uma folha de rascunho para a redação, um espaço destinado à organização das ideias, para o candidato estruturar a redação antes de escrever para valer. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Não fuja do tema - O candidato deve escrever sobre o assunto proposto. Caso contrário, leva zero de cara. Tenha o foco no assunto para desenvolver o texto. Foto: Imagem de Alexander por Pixabay
Respeite o formato - A redação deve ser uma dissertação, com introdução, argumentos e conclusão. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Nunca faça redação com menos de 7 linhas - O candidato deve administrar o tempo da prova para dar tempo de escrever o texto completo. Poucas frases comprometem. Foto: Divulgação Inep
Por sinal, o ideal é que a redação tenha quatro parágrafos. Um de introdução, dois de argumento e um de conclusão. Foto: Divulgação Inep
Faça os parágrafos de tamanhos similares para ter uma melhor organização do conteúdo. Fica mais fácil para o próprio candidato e transmite uma ideia de coerência para quem corrige. Foto: Dragana_Gordic por Freepik
Os parágrafos devem ter textos com começo, meio e fim para a boa compreensão. E é necessário que haja conectivos entre os parágrafos, ou seja, elementos que façam uma ligação do raciocínio de um parágrafo para o outro. Foto: Tono Dias por Freepik
Não faça cópia - O estudante não deve em hipótese alguma usar trechos dos textos que acompanham a proposta da redação. Foto: Gabriel Jabur Agência Brasil
Não faça sinais gráficos ou desenhos inapropriados - Esse tipo de uso também causa a anulação. Foto: Divulgação Inep
Não faça texto com assinaturas ou trechos desconexos, com anotações soltas no meio ou contas matemáticas, por exemplo. Foto: Divulgação Inep
Não escreva em língua estrangeira. Outros idiomas só são avaliados em provas de linguagens. A redação deve ser em língua portuguesa. Foto: Divulgação Enem
Diga não aos garranchos - O texto jamais deve ser escrito com letra que não se entende. A redação deve estar perfeitamente legível. Foto: Divulgação Inep
Nunca assine a redação. Não coloque seu nome, pois isso é proibido com o objetivo de evitar fraudes. Quem corrige a prova não pode saber de quem é a autoria do texto. Foto: Imagem de Markus Spiske por Pixabay
O Enem é realizado desde 1998 e teve cerca de 115 mil candidatos na primeira edição. Para quem vai fazer o Enem, boa sorte! Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil
