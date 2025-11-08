Educação
Enem: Conheça a história do Exame Nacional do Ensino Médio
O ano de 2025 marca os 27 anos do Enem. O exame nacional do ensino médio começou a ser aplicado em 1998. Foto: Divulgação
O Enem foi criado pelo governo federal, na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A meta era ter uma avaliação da educação básica do território nacional. Foto: Divulgação
O Enem foi realizado pela primeira vez em 20 de agosto de 1998. Na ocasião, o concurso foram 157,2 mil inscritos. Mas nem todos compareceram. Foto: Governo do Ceará/Reprodução
-
Ao todo, 115,6 mil candidatos fizeram as provas. Em 1998, apenas 9% dos participantes eram candidatos que estudavam em escolas públicas. Foto: Dragana_Gordic por Freepik
-
A prova teve redação e 63 questões objetivas estiveram no plano do primeiro exame em 1998. Com o tempo de quatro horas para a resolução da prova. Foto: Reprodução TV Globo
-
Em 1999, o número de instituições de ensino superior que utilizam as notas do Enem saltou de 2 para 93 a partir do segundo ano de aplicação do exame. Foto: Reprodução TV Globo
-
Em 2001 outra novidade: as inscrições começam a ser feitas pela internet, o que facilitou a adesão dos candidatos. Foto: Marcello Casal Jr Agência Brasil
-
O ano de 2004 marca outra mudança: as notas do Enem passam a ser válidas no ProUni (Programa Universidade para Todos), criado para conceder bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior a estudantes de baixa renda. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil
-
Em 2006, o Enem soma 3,7 milhões de inscritos e 2,8 milhões de participantes. Ao todo, 500 universidades passam a validar o resultado da prova como critério de seleção. Foto: Divulgação Enem
-
Uma mudança acontece em 2009, quando o exame passa a ter quatro provas objetivas. Ao todo, foram 45 questões e a redação. A prova também é dividida em dois dias: sábado e domingo. Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília.
-
Em 2010, o Sisu passa a aceitar a nota do Enem no seu programa de seleção. O Sistema de Seleção Unificada é uma plataforma do governo brasileiro que permite aos estudantes concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país usando a nota do Enem. Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
-
No mesmo ano, o Inep começa a fazer uma coleta de dados a respeito de deficiência ou condição específica dos participantes do Enem. Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
-
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Fundado em 1937, o Inep é responsável por desenvolver, aplicar e analisar avaliações e pesquisas educacionais que fornecem dados importantes para a formulação de políticas públicas. Foto: Divulgação
-
Há 12 anos, em 2013, quase todas as instituições federais de ensino superior passam a usar o Enem como porta de entrada, elevando ainda mais a relevância do concurso. Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
-
Em 2015, as notas do Enem viram critério para o financiamento do Fies. O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do governo brasileiro que oferece financiamento a juros baixos para estudantes cursarem o ensino superior em instituições privadas. Foto: Wilson Dias Agência Brasil
-
A partir de 2017, o Enem passa a ser realizado em dois domingos consecutivos. A Redação é feita no primeiro dia. É assim até hoje. Foto: Antonio Cruz/Agencia Brasil
-
Quando completou 20 anos, o Enem trouxe novidades. Em 2018, os participantes passaram a ter 30 minutos a mais de duração no segundo dia do exame. Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
-
A versão digital do Enem começou a ser aplicada em 2020, e prosseguiu nos anos de 2021 e 2022. Mas depois parou. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
-
O Ministério da Educação e o Inep decidiram suspender o Enem Digital. O motivo está relacionado aos altos custos e à baixa adesão. Foto: Divulgação