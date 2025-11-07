Sete dicas para revisar com foco e chegar confiante no Enem
Especialista do Grupo Salta Educação ensina como aproveitar os últimos dias de preparação sem cair na armadilha do excesso
compartilheSIGA
Com o Enem se aproximando, a contagem regressiva começa a pesar para os 4,8 milhões de estudantes que farão o exame neste ano. A poucos dias da prova, a prioridade não é mais estudar tudo, e sim revisar com estratégia, manter o equilíbrio e preservar a mente. A seguir, Gabrielle Batemarqui, Trainee Pedagógica do Grupo Salta Educação, um dos maiores grupos de ensino básico do país, lista sete orientações essenciais para essa reta final.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
1. Fazer uma revisão estratégica e não tentar “fechar o edital”
“Agora não é hora de tentar aprender tudo de uma vez. A prioridade deve ser revisar os temas de maior incidência e praticar com questões e simulados. Essa é a melhor forma de consolidar o que já foi aprendido e ganhar precisão”, explica Gabrielle.
Segundo dados do Inep, mais de 70% das questões do Enem seguem padrões recorrentes, o que reforça a importância de focar nos tópicos mais cobrados.
2. Usar provas anteriores como ferramenta de revisão ativa
“Resolver provas anteriores é o melhor diagnóstico de aprendizado”, diz a especialista.
Ao errar uma questão, o estudante deve retornar à teoria apenas naquele ponto específico — isso economiza tempo e torna o estudo mais eficaz. Gabrielle chama essa técnica de “revisão ativa”, que combina prática e teoria de forma direcionada.
3. Cuidar da mente: rotina previsível reduz a ansiedade
A ansiedade nesta fase vem da sensação de falta de controle. “Manter uma rotina previsível é a melhor forma de acalmar a mente”, orienta Gabrielle.
Ela recomenda horários fixos para estudar, se alimentar e descansar — além de pausas curtas e conscientes, como na técnica Pomodoro (25 a 50 minutos de foco intercalados com 5 a 10 minutos de descanso).
4. Não sacrificar o sono; ele faz parte do estudo
“O sono é parte do estudo. É durante o descanso que o cérebro consolida a memória”, afirma Gabrielle. Dormir bem melhora o raciocínio, o foco e o desempenho. O ideal é manter uma rotina de 7 a 8 horas de sono por noite e evitar estudar até tarde. Trocar descanso por estudo pode causar o efeito contrário: menor retenção e mais cansaço mental.
5. Alimentar o cérebro com energia de qualidade
O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo. Por isso, a alimentação influencia diretamente o desempenho. “Evite alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar, que causam picos de energia e quedas de concentração”, alerta.
Para o dia da prova, aposte em frutas, castanhas e barras de cereais integrais. E não esqueça a hidratação — a desidratação reduz a velocidade do raciocínio.
6. Evitar mudanças drásticas na reta final
Nada de novos métodos de estudo, dietas radicais ou suplementos desconhecidos. “O corpo e a mente precisam de estabilidade para performar bem sob pressão. Agora é hora de confiar no processo e manter o que já funciona”, reforça Gabrielle.
7. Cultivar a confiança: a maratona está no fim
“Confiem no processo. O Enem é uma maratona, e vocês já percorreram a maior parte do caminho”, incentiva. O foco neste momento é lapidar o que já foi aprendido e preparar a mente para aplicar o conhecimento com calma e clareza.
Website: https://gruposaltaedu.com/