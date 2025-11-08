Assine
overlay
Início Gerais
MOSQUITO DA DENGUE

BH participa do Dia D nacional contra o Aedes aegypti

Como 80% dos focos de proliferação do mosquito estão nas residências, as autoridades pedem o apoio da população no combate

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
08/11/2025 13:17 - atualizado em 08/11/2025 14:15

compartilhe

SIGA
x
José Inácio Dias de Aguiar, agente de combate às endemias (ACE) da Prefeitura de Belo Horizonte, vistoria casa no bairro Horto
José Inácio Dias de Aguiar, agente de combate às endemias (ACE) da Prefeitura de Belo Horizonte, vistoria casa no bairro Horto crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Chegou a época do ano em que o mosquito Aedes aegypti fica mais à vontade. Com as chuvas e o calor, é preciso redobrar a atenção aos pontos de água parada, onde o inseto se prolifera. Para ampliar a conscientização, o Ministério da Saúde promove o Dia D de combate ao Aedes aegypti, neste sábado (8/11), por todo o Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Belo Horizonte, o evento contou com o apoio da prefeitura e do governo de Minas. Autoridades reforçaram a importância de combater o mosquito como principal forma de prevenção às arboviroses - dengue, zika e chikungunya.

“O estado de Minas Gerais possui um amplo e robusto trabalho de preparação para o período sazonal. Agora, é momento de se esforçar cada vez mais nas ações de mobilização envolvendo saúde, meio ambiente, limpeza urbana e forças de segurança para superar esse período”, disse Eduardo Prosdocimi, subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretária de Estado de Saúde (SES) de Minas.

Vistoria

Como 80% dos focos de proliferação do mosquito estão nas residências, as autoridades pedem o apoio da população no cotidiano. A reportagem acompanhou uma vistoria da PBH na casa de Maria Adelaide Barros, no bairro Horto, na região Leste da capital, e ela contou como se previne.

“Não pode deixar acumular água. Aqui não tem vaso com pratinho embaixo, não tem latas. Tem as bromélias, que acumulam água, mas a gente está sempre cuidando e secando para que não acumule. A ausência do mosquito é a nossa segurança”, contou. A vigilância considerou exemplar o cuidado de Adelaide no combate ao mosquito da dengue e não identificou nenhum ponto de proliferação.

Leia Mais

Vacina contra a dengue

Além de combater o Aedes aegypti, o Brasil oferece vacinas contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas a cobertura ainda é baixa. Conforme o secretário adjunto de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, ampliar a imunização é pauta prioritária da pasta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Nossa expectativa é que o Instituto Butantã tenha capacidade produtiva de cerca de 30, 40 milhões de doses de vacina contra a dengue no ano que vem. Essa produção será adquirida pelo Ministério da Saúde para que possamos ampliar a faixa etária de imunização, que hoje é de 10 a 14 anos”, revelou.

Tópicos relacionados:

aedes-aegypti bh combate-a-dengue dengue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay