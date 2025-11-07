Assine
overlay
Início Saúde
SAÚDE

Anvisa libera venda de omeprazol sem necessidade de prescrição médica

Omeprazol é um dos medicamentos mais populares para aliviar a azia, o refluxo e outros desconfortos gástricos

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
07/11/2025 19:34

compartilhe

SIGA
x
Mão cheia de cápsulas de omeprazol
Mão cheia de cápsulas de omeprazol crédito: Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (07) a venda do omeprazol 20 mg sem a necessidade de prescrição médica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Anvisa confirmou a liberação do medicamento em comunicado:

Na reunião desta sexta-feira (7) os diretores da Anvisa decidiram por alterar a lista de medicamentos isentos de prescrição (IN 285 /2024) aprovando a inclusão do produto omeprazol, cápsula dura e cápsula dura de liberação retardada, 20 mg

A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O medicamento pode ser adquirido para uso adulto, por até 14 dias, com instruções claras de que o tratamento deve ser iniciado só quando os sintomas surgirem duas ou mais vezes por semana.

Leia Mais

O omeprazol é um medicamento que faz parte do grupo dos inibidores da bomba de prótons cuja ação é reduzir a produção de ácido no estômago. Dada a ampla utilização desse fármaco, ele é considerado muito seguro. Contudo, é importante fazer o uso racional desse remédio, ou seja, utilizá-lo de forma apropriada, na dose certa e por tempo adequado.

O omeprazol é indicado para o tratamento dos seguintes sintomas e condições:

Úlceras gástricas (do estômago)

Úlceras duodenais (do intestino)

Refluxo gastroesofágico (retorno do suco gástrico do estômago para o esôfago)

Dispepsia (caracterizada por azia, arroto, indigestão e maior acidez)

Doença de Zollinger-Ellison (rara, ela causa a produção em excesso de ácido)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

agencia anvisa medicamento medicamentos noticias

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay