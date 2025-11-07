Anvisa libera venda de omeprazol sem necessidade de prescrição médica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (07) a venda do omeprazol 20 mg sem a necessidade de prescrição médica.

A Anvisa confirmou a liberação do medicamento em comunicado:

Na reunião desta sexta-feira (7) os diretores da Anvisa decidiram por alterar a lista de medicamentos isentos de prescrição (IN 285 /2024) aprovando a inclusão do produto omeprazol, cápsula dura e cápsula dura de liberação retardada, 20 mg

A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. O medicamento pode ser adquirido para uso adulto, por até 14 dias, com instruções claras de que o tratamento deve ser iniciado só quando os sintomas surgirem duas ou mais vezes por semana.

O omeprazol é um medicamento que faz parte do grupo dos inibidores da bomba de prótons cuja ação é reduzir a produção de ácido no estômago. Dada a ampla utilização desse fármaco, ele é considerado muito seguro. Contudo, é importante fazer o uso racional desse remédio, ou seja, utilizá-lo de forma apropriada, na dose certa e por tempo adequado.

O omeprazol é indicado para o tratamento dos seguintes sintomas e condições:

Úlceras gástricas (do estômago)

Úlceras duodenais (do intestino)

Refluxo gastroesofágico (retorno do suco gástrico do estômago para o esôfago)

Dispepsia (caracterizada por azia, arroto, indigestão e maior acidez)

Doença de Zollinger-Ellison (rara, ela causa a produção em excesso de ácido)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia