Hospital oferece exames gratuitos contra câncer de mama e de próstata

A Rede Mater Dei de Saúde promove em novembro a 15ª edição de sua campanha de prevenção ao câncer. A iniciativa oferece exames e consultas gratuitas para o diagnóstico precoce do câncer de mama e de próstata, os tipos com maior incidência entre mulheres e homens no Brasil. As inscrições estão abertas a partir de hoje (7/11), através de formulário online.

Quem pode participar?

A ação é voltada para a população sem plano de saúde. Podem participar mulheres a partir de 40 anos e homens com 50 anos ou mais. O atendimento será realizado por uma equipe voluntária de oncologistas, mastologistas, urologistas e outros profissionais da rede.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. É importante se apressar, pois as vagas são limitadas e costumam ser preenchidas rapidamente.

Quantas vagas?

Ao todo, a campanha disponibilizará 150 mamografias e 150 exames de PSA, que mede um antígeno específico da próstata. Os exames serão distribuídos entre as unidades Contorno, em Belo Horizonte, e Betim-Contagem, na Região Metropolitana.

O diagnóstico precoce é o principal aliado na luta contra a doença. Segundo Enaldo Lima, coordenador da Oncologia do Mater Dei Contorno, “quando a doença é identificada logo no início, as chances de cura ultrapassam 90%”.

Ele destaca que a campanha é uma oportunidade importante para muitas pessoas que, por diversas razões, acabam adiando os cuidados com a própria saúde. “A iniciativa busca ampliar o acesso à prevenção e incentivar hábitos saudáveis que podem salvar vidas.”

Luta Contra o Câncer

A ação é estruturada em três etapas principais: inscrição, realização dos exames e, por fim, as consultas médicas para a entrega e explicação dos resultados aos participantes.

Público-alvo: mulheres a partir de 40 anos e homens a partir de 50 anos, sem plano de saúde.

Inscrições: abertas a partir de 7 de novembro, através de formulário online .

Realização dos exames: agendados entre os dias 10 e 21 de novembro, incluindo mamografia, PSA e toque retal, quando houver indicação médica.

Consultas e resultados: marcadas para o dia 29 de novembro, para entrega dos laudos.

