Intoxicação medicamentosa: entenda os riscos de 7 remédios comuns

Quando um medicamento é consumido em dose excessiva, em combinação incorreta com outras substâncias ou por um período prolongado sem acompanhamento profissional, ocorre uma intoxicação medicamentosa.

A morte do cantor e compositor Lô Borges, na noite desse domingo (2/11), após passar por um quadro envolvendo intoxicação medicamentosa, chamou atenção para esse perigo que muitas vezes é subestimado. Embora não existam informações oficiais sobre quais substâncias causaram o quadro ou se houve automedicação, o caso destaca a importância do uso consciente e orientado de remédios.

O doutor Vinicius Maia, nutrólogo que atualmente atua como médico integrativo, ressaltou a importância da prescrição e acompanhamento médico no uso gradual de remédios. “Vários medicamentos não só não resolvem os problemas como podem trazer outros. […] A maior parte dos medicamentos pode trazer problemas, às vezes, mesmo sem estar em excesso.“

É importante destacar que esses medicamentos são seguros e eficazes quando utilizados conforme a prescrição médica ou farmacêutica. O objetivo desse conteúdo é alertar sobre os riscos do uso inadequado e não desencorajar tratamentos necessários. A matéria caráter informativo e não substitui a consulta com um profissional de saúde.

Remédios comuns que exigem cuidado

A reportagem lista abaixo sete tipos de medicamentos de uso corriqueiro que, se utilizados de forma inadequada, podem causar sérias complicações à saúde.

Paracetamol: um dos analgésicos mais populares, seu uso excessivo pode causar eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte. Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs): ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida são exemplos. O uso contínuo pode causar elevação de 5 a 6 mmHg da pressão arterial média, principalmente em hipertensos. Dipirona: embora eficaz para dor e febre e um dos medicamentos mais seguros, quando ingerida em quantidades superiores a 4 g por dia, pode causar ardência, marcas e inchaço na pele. Descongestionantes nasais: soluções com nafazolina ou oximetazolina podem causar rinite medicamentosa, quando usados frequentemente, danificar as membranas mucosas nasais e causar dependência. Antialérgicos: os antialérgicos, quando usados excessivamente, podem causar sonolência intensa e problemas cardíacos como arritmias e palpitações. Além disso, podem diminuir a eficácia de outros remédios ou potencializar seus efeitos colaterais. Ácido acetilsalicílico (AAS): na superdosagem aguda, os sintomas iniciais são náuseas, vômitos, zumbidos e hiperventilação. Sintomas tardios podem incluir febre, hiperatividade, confusão mental e convulsões. Com o tempo, também se desenvolvem rabdomiólise e insuficiências respiratória e renal aguda. Antiácidos: usados para aliviar a queimação no estômago, o consumo frequente pode comprometer o funcionamento intestinal e a produção de ácido gástrico.

“Quando usa um medicamento, você desvia alguma atuação no seu corpo, uma questão enzimática ou metabólica, e isso pode causar outros tipos de doenças ou sintomas”, relatou Vinicius.

