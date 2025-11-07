Intoxicação medicamentosa: entenda os riscos de 7 remédios comuns
Caso de Lô Borges reforça importância do uso consciente; veja medicamentos que exigem cuidado e orientação médica
compartilheSIGA
Quando um medicamento é consumido em dose excessiva, em combinação incorreta com outras substâncias ou por um período prolongado sem acompanhamento profissional, ocorre uma intoxicação medicamentosa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A morte do cantor e compositor Lô Borges, na noite desse domingo (2/11), após passar por um quadro envolvendo intoxicação medicamentosa, chamou atenção para esse perigo que muitas vezes é subestimado. Embora não existam informações oficiais sobre quais substâncias causaram o quadro ou se houve automedicação, o caso destaca a importância do uso consciente e orientado de remédios.
Leia Mais
O doutor Vinicius Maia, nutrólogo que atualmente atua como médico integrativo, ressaltou a importância da prescrição e acompanhamento médico no uso gradual de remédios. “Vários medicamentos não só não resolvem os problemas como podem trazer outros. […] A maior parte dos medicamentos pode trazer problemas, às vezes, mesmo sem estar em excesso.“
É importante destacar que esses medicamentos são seguros e eficazes quando utilizados conforme a prescrição médica ou farmacêutica. O objetivo desse conteúdo é alertar sobre os riscos do uso inadequado e não desencorajar tratamentos necessários. A matéria caráter informativo e não substitui a consulta com um profissional de saúde.
Remédios comuns que exigem cuidado
A reportagem lista abaixo sete tipos de medicamentos de uso corriqueiro que, se utilizados de forma inadequada, podem causar sérias complicações à saúde.
-
Paracetamol: um dos analgésicos mais populares, seu uso excessivo pode causar eventos adversos graves, incluindo hepatite medicamentosa e morte.
-
Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs): ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida são exemplos. O uso contínuo pode causar elevação de 5 a 6 mmHg da pressão arterial média, principalmente em hipertensos.
-
Dipirona: embora eficaz para dor e febre e um dos medicamentos mais seguros, quando ingerida em quantidades superiores a 4 g por dia, pode causar ardência, marcas e inchaço na pele.
-
Descongestionantes nasais: soluções com nafazolina ou oximetazolina podem causar rinite medicamentosa, quando usados frequentemente, danificar as membranas mucosas nasais e causar dependência.
-
Antialérgicos: os antialérgicos, quando usados excessivamente, podem causar sonolência intensa e problemas cardíacos como arritmias e palpitações. Além disso, podem diminuir a eficácia de outros remédios ou potencializar seus efeitos colaterais.
-
Ácido acetilsalicílico (AAS): na superdosagem aguda, os sintomas iniciais são náuseas, vômitos, zumbidos e hiperventilação. Sintomas tardios podem incluir febre, hiperatividade, confusão mental e convulsões. Com o tempo, também se desenvolvem rabdomiólise e insuficiências respiratória e renal aguda.
-
Antiácidos: usados para aliviar a queimação no estômago, o consumo frequente pode comprometer o funcionamento intestinal e a produção de ácido gástrico.
“Quando usa um medicamento, você desvia alguma atuação no seu corpo, uma questão enzimática ou metabólica, e isso pode causar outros tipos de doenças ou sintomas”, relatou Vinicius.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata