LUTO NA MÚSICA

Hospital divulga causa da morte de Lô Borges

Cantor e compositor mineiro, um dos fundadores do Clube da Esquina, morreu aos 73 anos em Belo Horizonte

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
03/11/2025 10:14

O cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, está internado desde o dia 18 de outubro em um hospital de Belo Horizonte, após ser diagnosticado com intoxicação medicamentosa.
Lô Borges morreu por falência múltipla de órgãos, informa hospital crédito: Reprodução do Flickr Natura Musical

O Hospital Unimed informou, na manhã desta segunda-feira (3/11), que o cantor e compositor mineiro Lô Borges morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. O artista, de 73 anos, faleceu na noite de domingo (2/11), às 20h50.

Em nota assinada pelo coordenador médico da Unidade de Terapia Intensiva, Dr. Lucas Viégas Martins, a instituição lamentou a perda e se solidarizou com familiares, amigos e fãs. “A Unimed-BH se solidariza com a família, amigos e fãs pela irreparável perda para a música brasileira”, diz o comunicado.

Lô Borges estava internado no hospital desde 17 de outubro, após apresentar um quadro de intoxicação medicamentosa. Durante o tratamento, passou por diversos procedimentos médicos. No dia 25 de outubro, o músico foi submetido a uma traqueostomia para facilitar a ventilação mecânica.

Lô Borges é um dos principais nomes da música mineira-Barbara Dutra/Divulgacao
Lô Borges participa de último show de Milton Nascimento no Mineirão-Túlio Santos/EM/D.A Press
Lô Borges-Juarez Rodrigues/EM/D.A Press.
Os integrantes do Clube da Esquina, Fernando Brant, Marcio Borges, Milton Nascimento, Lo Borges e Beto Guedes.-Renato Weil/Estado de Minas
Lô Borges, no piano, e Milton Nascimento durante a gravação de um programa de TV sobre o disco Clube da Esquina, lançado em 1972. Com Wagner Tiso, teclados, Novelli, Beto Guedes, Nelson Angelo. Sentados, ao fundo, Ronaldo Bastos, Marcio Borges e Fernando Brant-Mario Luiz Thompson/Facebook de Milton Nascimento
Lô Borges, Milton Nascimento, Márcio Borges, Fernando Brant e Juscelino Kubitschek em frente ao seminário em Diamantina-Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo Estado de Minas
Os músicos Lô Borges, Milton Nascimento, Fernando Brant e Marcio Borges em Diamantina-Arquivo O Cruzeiro/EM
Lô Borges e seu irmão Márcio Borges seguram a capa do icônico álbum
Lô Borges beija Milton Nascimento durante show em homenagem a Fernando Brant-Leandro Couri/EM/D.A Press
Ensaio dos músicos Lô Borges e Samuel Rosa, no teatro do CCBB, na Praça da Liberdade-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges adolescente tocando violão-Arquivo EM
Lô Borges e seus familiares-Reproducao
O artista Carlos Bracher faz um quadro em homenagem a Lô Borges-Anna Ftg/Divulgacao
Em agosto de 2025, Lô Borges lançou, junto do cantor maranhense Zeca Baleiro, o álbum
Em 2022, Lô Borges fez um concerto junto a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais-JPSofranz/Divulgacao
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praça da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Os irmãos Marcio Borges e Lô Borges durante conversa com alunos do Colégio Padre Eustáquio.-Beto Novaes/EM/D.A Press
Lô Borges conversa com a imprensa antes da gravação do DVD junto com o cantor Samuel Rosa-Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
Show do cantor e compositor, Lô Borges, em comemoração 40 anos do Clube da Esquina na praçaa da Reitoria da UFMG, no Campus Pampulha-Rodrigo Clemente/EM/D.A Press
Lô Borges faz show no museu Clube da Esquina no Santa Tereza-Ramon Lisboa/EM/D.A Press
Apesar de uma leve melhora nos dias seguintes, ele precisou iniciar sessões de hemodiálise em 27 de outubro, para auxiliar a função renal. O artista permaneceu traqueostomizado até o falecimento.

Um dos fundadores do lendário Clube da Esquina, Lô Borges deixa uma obra marcante na história da música brasileira, com parcerias memoráveis ao lado de Milton Nascimento.

overflay