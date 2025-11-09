BH: trânsito atrapalha chegada de candidatos ao Enem na PUC Minas

O trânsito no bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte, dificultou a chegada de estudantes para a realização da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 no campus da PUC Minas, neste domingo (9/11).

Os vestibulandos tiveram até as 13h para entrar nos locais de prova, e o exame se iniciou às 13h30. Ninguém tentou entrar após o fechamento dos portões, mas o trânsito gerou tensão até os instantes finais. A última pessoa a entrar no prédio foi uma mulher, que caminhou com um sorriso enquanto o portão se fechava.

Outra estudante, Tainá Cristine Libério, pegou trânsito e chegou depois do que esperava, mas a tempo de entrar no local da prova. Quando chegou ao portão, foi às lagrimas, mas foi tranquilizada pela mãe e por pessoas que estavam no local para apoiar os vestibulandos.

A mãe dela, Ana Paula Libério, contou sobre o momento de tensão: “Foi na correria, por causa do trânsito. Nós saímos cedo, mas agarramos e viemos correndo. Na hora que chegou, ela estava muito ansiosa. Foi aí que ela começou a chorar, e eu chorei também. Mas, graças a Deus, ela entrou”.

Enem 2025

A grande maioria dos que realizaram o exame tem entre 17 e 20 anos, idade em que os estudantes estão concluindo ou acabaram de concluir o ensino médio.

“Foi um ano de muito estudo, desde janeiro estudando muito. Sinto que estou preparado para essa prova e vai dar tudo certo”, disse Guilherme Samuel, de 18 anos. Já formado no ensino médio, ele fez cursinho para prestar o Enem pela primeira vez neste ano e pretende cursar administração.

Já o Lucas Augusto, de 25 anos, estudou por conta própria. No segundo ano prestando o Enem, sonha em passar em engenharia civil. “Estou bem tranquilo. Nem ansioso, nem nada. É ser leve e feliz”, relatou.

Outros estudantes que ainda não estão na época de concluir o ensino médio fizeram a prova como teste. Os treineiros buscam se acostumar com a tensão dos dias de prova e se autoavaliar. É o caso do Artur Marchetto, de 16 anos, aluno do segundo ano do ensino médio. “Estou bem tranquilo. Quero testar agora para no ano que vem não fazer nada de errado”, afirmou.

O jovem tem afinidade com exatas e quer cursar engenharia mecânica após concluir o ensino médio, mas garantiu estar preparado para as duas provas: “Treinei bastante para isso. Treinei muito para a redação, espero tirar pelo menos 700. Para testar e ver se ano que vem consigo ir ainda melhor”.