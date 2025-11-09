Assine
overlay
Início Educação
Entretenimento

Você sabe qual é o masculino de "girafa"?

Qual é o masculino de girafa? Entenda como o português resolve essa dúvida curiosa

Publicidade
Carregando...
PS
Paulo Sena
PS
Paulo Sena
Repórter
09/11/2025 11:34 - atualizado em 09/11/2025 11:35

compartilhe

SIGA
x
Você sabe qual é o masculino de
Você sabe qual é o masculino de "girafa"? crédito: Tupi

Descobrir como a língua portuguesa aborda a questão de gênero em substantivos pode ser uma jornada fascinante, especialmente quando se trata de nomes de animais. Um exemplo curioso e ilustrativo é a palavra "girafa", que mantém a mesma forma para ambos os sexos e, portanto, utiliza expressões como "girafa-macho" para indicar o gênero masculino.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como "girafa" é um substantivo sem forma exclusiva para o masculino, o português resolve essa limitação acrescentando "macho" ao termo. Assim, evitamos criar um novo vocabulário e mantemos o idioma simples e funcional.

Esse fenômeno mostra a capacidade do idioma em se adaptar, utilizando recursos práticos, em vez de adicionar complicações desnecessárias. Assim, a linguagem se mantém eficiente ao comunicar a diferença de gênero entre os animais.

Leia Mais

Quais animais também utilizam o mesmo nome para ambos os sexos?

Esse padrão de substantivos comuns de dois gêneros é bastante recorrente no português e vai além de "girafa". Para identificar o sexo em certos animais, basta usar as palavras "macho" ou "fêmea" junto ao nome do animal.

Veja abaixo alguns exemplos de animais que seguem esse padrão linguístico:

  • Formiga (formiga-macho, formiga-fêmea)
  • Borboleta (borboleta-macho, borboleta-fêmea)
  • Águia (águia-macho, águia-fêmea)

Qual a origem e a curiosidade sobre a palavra girafa?

Vale ressaltar que a palavra "girafa" tem raízes no árabe "zar?fa", que significa "aquela que caminha rapidamente". Essa origem mostra como os idiomas evoluem e transportam consigo histórias culturais interessantes.

Além disso, o uso da mesma palavra para ambos os sexos, diferenciado apenas por "macho" e "fêmea", evidencia soluções inteligentes do português diante da questão do gênero gramatical.

Você sabe qual é o masculino de
Girafa – Créditos: depositphotos.com / amchin1

Como a língua portuguesa lida com substantivos de dois gêneros?

Conhecer esses detalhes sobre substantivos comuns de dois gêneros enriquece a compreensão do idioma. Essa característica permite mais flexibilidade e simplicidade na comunicação.

Ao utilizar termos como "girafa-macho", estamos refletindo a lógica, a história e a praticidade presentes na construção da língua portuguesa.

Tópicos relacionados:

entretenimento girafa masculino portugues

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay