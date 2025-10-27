Casa pega fogo e dois cães morrem carbonizados em Minas
Incêndio destruiu imóvel e depósito de eletrônicos. Bombeiros levaram três horas para conter as chamas
Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa e deixou dois cães mortos na noite desse domingo (26/10) na Rua Oito, Bairro Natal, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o fogo já estava totalmente fora de controle, atingindo vários cômodos da residência e um depósito anexo onde eram armazenados materiais eletrônicos e eletrodomésticos.
Devido à intensidade das chamas, os militares contaram com o apoio de um caminhão-pipa da Superintendência de Água e Esgoto (SAE) e de três funcionários da autarquia, que auxiliaram no abastecimento de água e nas operações de combate.
Depois três horas de trabalho, os bombeiros conseguiram conter e extinguir o fogo, realizando em seguida o rescaldo e o resfriamento da área para evitar novos focos. Apesar dos esforços, dois cães pertencentes aos moradores morreram carbonizados dentro da casa.
O Corpo de Bombeiros reforçou a importância de manter instalações elétricas em dia e armazenar corretamente materiais inflamáveis, para prevenir incêndios domésticos e proteger a vida de pessoas e animais.