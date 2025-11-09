BH: Semana pode ter fim da chuva, calor de 31°C e noites frias

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A possibilidade de chuvas no domingo (09/11) e chuvisco na segunda-feira (10/11) devem marcar o fim dos dias de instabilidade em Belo Horizonte e o início de uma semana de céu claro, com a temperatura máxima saltando de 27°C (domingo e segunda) para 31°C (13/11).

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . Minas Gerais também terá predominância de clima firme, com chuvas concentradas em partes das regiões Noroeste, Triângulo e Leste.

A segunda-feira (10/11) começa com céu encoberto e chuvisco pela manhã, evoluindo para nublado à tarde e à noite. A temperatura varia de 15°C de mínima a 27°C de máxima, com umidade mínima em 50%. A instabilidade, no entanto, cessa já na terça-feira (11/11), que terá poucas nuvens e máxima em elevação, chegando a 29°C.

A partir de quarta-feira (12/11), o tempo se firma com céu claro e temperaturas estáveis, variando entre 15°C e 29°C. A principal mudança ocorre na quinta-feira (13/11), que deve registrar a maior temperatura máxima da semana, 31°C, apesar de um céu nublado.

Contudo, este aquecimento durante o dia será acompanhado por uma noite mais fria, com a mínima caindo para 12°C, e pela queda abrupta da umidade relativa do ar, que deve atingir o nível mínimo de apenas 20% à tarde, indicando um tempo seco.

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital mineira registrou neste domingo (09/11) temperatura mínima de 18,8 °C, com previsão de máxima de 27 °C.

A expectativa é de um dia de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ocasionais.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 55% no período da tarde.

A regional Barreiro foi a mais fria com 18,8 °C, às 5h10. Em seguida, a regional Oeste marcou 19 °C às 6h, com sensação térmica de 16,6 °C.

A Centro-Sul registrou 19,4 °C, também às 6h. As mais altas ocorreram na Pampulha, com 20,2 °C às 3h (sensação de 22,7 °C), e em Venda Nova, que teve a maior mínima, 20,5 °C, registrada à 0h55.

Em Minas Gerais, segundo o Inmet, O domingo apresenta uma condição atípica de nevoeiro ou névoa úmida cobrindo parte do centro-sul e oeste do estado durante a tarde. Simultaneamente, o norte e nordeste (Norte de Minas, Jequitinhonha) enfrentam instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas.

À noite, o nevoeiro recua para a área central, enquanto as trovoadas se espalham pelo Noroeste e Triângulo.

Na segunda-feira (10/11) o nevoeiro da noite anterior dá lugar a névoa úmida em toda a metade sul e leste de MG (Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana).

O norte e noroeste continuam com trovoadas, e o nordeste com chuva isolada. A partir da tarde, o tempo firma no sul e sudeste, que passam a ter poucas nuvens (cor creme), indicando a dissipação da umidade.

De terça-feira (11/11) em diante, a maior parte de Minas Gerais apresenta tempo firme e seco, variando entre poucas nuvens e muitas nuvens. A instabilidade recua e se concentra em duas áreas distintas:

O Noroeste e Triângulo Mineiro ainda registram pancadas de chuva e trovoadas no dia 11, mas essa condição desaparece nos dias 12 e 13.

O extremo nordeste (Vale do Mucuri e Jequitinhonha) permanece com chuva isolada de forma persistente durante as tardes de todo o período.

A semana em BH

Domingo (09/11): instabilidade, com pancadas de chuva e raios

Segunda (10/11): transição, com céu encoberto e chuvisco pela manhã

Terça (11/11): tempo firma, com poucas nuvens e máxima de 29°C

Quarta (12/11): céu claro e temperaturas estáveis

Quinta (13/11): dia de extremos, com 12°C de mínima, 31°C de máxima e umidade de 20%

A semana em MG

Domingo (09/11): no centro-sul e trovoadas no norte/nordeste

Segunda (10/11): névoa úmida no sul/leste e chuva no norte/noroeste

Terça (11/11): tempo firma na maior parte do estado, mas instabilidade segue no Noroeste e Nordeste

Quarta e quinta (12/11 e 13/11): tempo seco em quase todo o estado, exceto chuva isolada no Vale do Mucuri e Jequitinhonha

Fonte: Inmet