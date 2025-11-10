Assine
CHUVA EM MINAS

Cemig anuncia investimento bilionário em prevenção de problemas nas chuvas

Companhia investe quase R$ 5 bilhões para modernizar o sistema elétrico em 90% dos municípios de Minas Gerais diante da previsão de chuvas intensas no verão

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
10/11/2025 14:58 - atualizado em 10/11/2025 15:19

Cemig investiu R$ 4,7 milhões para modernizar sistema elétrico de 90% do estado
Cemig investiu R$ 4,7 milhões para modernizar sistema elétrico de 90% do estado crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O típico período chuvoso já começou em Minas Gerais e trouxe com ele estragos em algumas cidades, como alagamentos, destelhamentos e quebra de pavimentação, além de queda de energia. A meteorologia indica que o período chuvoso atual, que vai até fevereiro, terá precipitações acima da média na Região Norte e Leste. Como medida preventiva, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) investiu cerca de R$ 4,7 bilhões para modernizar o sistema elétrico em 774 das 853 cidades mineiras – 90% do estado.

De acordo com a Cemig, o investimento inclui a entrega de novas subestações, sendo este o equipamento mais caro, com custo de R$ 15 milhões, conversão de redes, substituição de estruturas e instalação de equipamentos de automação em todo o estado, ampliando a confiabilidade e a capacidade operacional da rede. Além disso, o programa de manutenção total da empresa prevê R$ 1,37 bilhão em recursos até o fim deste ano.

De acordo com o vice-presidente de Distribuição da Cemig, Marney Antunes, o investimento em ações de prevenção são realizadas para fortalecer a confiabilidade do sistema elétrico, reduzir ocorrências e garantir um serviço mais eficiente e sustentável.

“Nós estamos aumentando as nossas bases de eletricistas para podermos atender mais rápido os clientes nesses eventos climáticos. Portanto, dizer que não é só a digitalização, a automação, é também [reforçar] as pessoas capacitadas. Nós estamos treinando muitas equipes para que todos nós estejamos preparados para fazer frente a esses fortes temporais”, diz.

Segundo o meteorologista da Cemig, Arthur Chaves, o aumento da intensidade das chuvas observadas em Minas Gerais e em outros locais no mundo é uma realidade para o futuro. Ele explica que os eventos climáticos ficarão cada vez mais severos em decorrência das mudanças climáticas e que, por isso, é necessário se preparar para as chuvas.

“A partir de novembro, que já tem bastante chuva, sobretudo nos últimos 10 dias [do mês] e há possibilidade de termos valores significativos, principalmente em dezembro e janeiro. Dezembro com uma previsão que está acima da média em relação a todas as regiões e janeiro em algumas, mas a tendência realmente é diminuir a partir de fevereiro. A gente tem, né, observado situações muito severas de essas chuvas muito fortes, às vezes com vento, com descargas elétricas”, disse o especialista.

Investimentos

Até setembro, foram aplicados R$ 993 milhões em ações preventivas e corretivas em redes aéreas, subterrâneas e de alta tensão, para reforçar a segurança e o fornecimento de energia durante o período chuvoso. Isso porque, conforme a Cemig, as chuvas intensas exige muito da rede elétrica, devido as rajadas de vento e quedas de árvores e galhos.

Na manutenção preventiva das redes aéreas de média tensão, foram destinados R$ 371 milhões no mesmo período. A companhia também realizou 718 mil podas de árvores, o que reduz significativamente o risco de interrupções provocadas pelo contato com os cabos, e inspecionou 158 mil quilômetros de rede.

Nas áreas rurais, 39 mil quilômetros de faixas de servidão foram limpos. Também se destacam os R$ 65 milhões aplicados na manutenção de estruturas, sendo R$ 38 milhões em atividades realizadas com a rede energizada, sem necessidade de desligamentos. Apenas na Região Metropolitana, foram investidos R$ 75 milhões, com a execução de 261 mil podas e 6 mil km de limpeza de faixa.

Além das ações de prevenção, a manutenção corretiva também vem sendo intensificada, garantindo maior agilidade e eficiência no atendimento às ocorrências. Até setembro, foram aplicados R$ 497 milhões e a expectativa é de que sejam realizados 1,96 milhão de atendimentos até o fim de 2025, dos quais 75% já foram concluídos. A Regional Centro lidera o número de registros, com 330 mil atendimentos.

Integração de setores

Mesmo com o investimento anunciado pela Cemig, a preparação para o período chuvoso demanda uma integração de diversos setores. A companhia firma uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), Defesa Civil municipais e estadual, Polícia Militar (PM) e Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Segundo Marney, é necessário um trabalho compartilhado para sanar questões relacionadas aos eventos climáticos mais severos.

"Hoje, a Cemig, devido a essa grande intensidade de chuvas, fortes temporais que estão acontecendo cada vez mais com mais frequência, nós precisamos trabalhar juntos. Então o objetivo aqui é puramente a integração, estarmos cada vez mais próximos, já trabalhávamos juntos, como foi dito aqui antes, mas vamos nos aproximar cada vez mais", reforça Marney.

O chefe de Gabinete Militar e coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Paulo Roberto Resende, retoma o argumento e diz que a Cemig já era uma parceira do órgão estadual, mas que agora a contribuição será ampliada. Assim, a Defesa Civil pode combinar as ações com a cadeia logística da Cemig, que inclui veículos, bases operacionais e até um helicóptero.

"O desafio nosso não é adquirir mais bens para o estado ou para a Defesa Civil estadual, é a gente conectar esses parceiros de maneira que todos possam trazer as suas estruturas e os seus esforços para se somarem aos da Defesa Civil. É o que está sendo feito agora", diz o coordenador.

Atuação no período chuvoso

De acordo com a Cemig, o Centro de Operação da Distribuição (COD) e o Centro de Serviços Integrados (CSI) contam com um efetivo de 133 profissionais, como engenheiros e técnicos, para atender demandas emergenciais. Durante o período chuvoso, esse número pode subir 25%, chegando a 167. Em casos de ocorrências extremas, a quantidade pode saltar para 244.

A Cemig também conta com 503 bases operacionais em Minas Gerais em que 2.850 colaboradores atuam em dias normais. Nos períodos chuvosos, esse número pode chegar a 3,3 mil profissionais, cerca de 16% a mais. Já em situações climáticas extremas, a empresa pode mobilizar mais de 8,5 mil técnicos em campo, um acréscimo de 198% comparado ao efetivo regular.

Em relação aos equipamentos essenciais em situações de ocorrências em dias atípicos, a Cemig conta com 30 subestações móveis e 28 geradores de média e baixa tensão. Além disso, a companhia dispõe de dois helicópteros e 99 drones para inspecionar circuitos elétricos e agilizar o atendimento em ocorrências em locais de difícil acesso.

O superintendente de operação e segurança da Cemig, William Alves de Souza, diz que a companhia tem equipes localizadas em pontos estratégicos para o atendimento durante os eventos climáticos, para que a população não fique desabastecida de energia elétrica. Ele explica que o tempo de atendimento médio de atendimento varia, mas, a depender do tipo de ocorrência, fica em torno de 40 minutos. Quando a ocorrência é mais severa e exige deslocamento, o tempo pode ser maior.

“Há uma perspectiva meteorológica de um volume de chuvas que não é tão grande em relação a anos anteriores, mas chuvas muitas vezes concentradas e aí acompanhadas de rajadas de vento, de raios. Nossa meteorologia nos sinaliza que devemos nos preparar e estamos preparados para esse atendimento”, diz o superintendente.

Transtornos no Sul de Minas

Em meio aos investimentos para prevenção contra chuvas em Minas Gerais, os municípios de Boa Esperança, Guapé, Ilicínea e Coqueiral, localizados no Sul do estado, enfrentaram um temporal no último sábado (8/11) e tiveram queda de energia elétrica por mais de 30h. Conforme a Cemig, a situação foi normalizada às 20h desse domingo (9/11). O fornecimento foi interrompido devido à queda de uma torre da linha de distribuição que atende as cidades.

A companhia informou que equipes foram mobilizadas para localizar o defeito e reerguer a torre imediatamente. No entanto, conforme relatado por moradores da região afetada, a demora na solução do problema implicou em vários problemas para a população, como perda de alimentos, paralisação de comércios e outros transtornos. Ainda de acordo com a Cemig, geradores foram instalados para garantir o funcionamento dos serviços essenciais e minimizar os transtornos para a população até o restabelecimento completo do fornecimento de energia. Com as últimas chuvas, a cidade de Ilicínea entrou na lista de municípios em situação de anormalidade da Defesa Civil do estado.

Segundo a última atualização do boletim do órgão estadual, publicado nesta segunda-feira (10/11), 25 cidades encontram-se em situação de emergência. Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 549 desalojados – pessoas que, por causa dos efeitos diretos do desastre causado pela chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – até esta segunda, é de 82. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

apagao cemig chuvas economia energia-eletrica minas-gerais

