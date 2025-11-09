Atletas de corrida de trilha passam apuros em rio durante chuva forte

Atletas participantes de uma prova de trail run (corrida de trilha, fora de pista) perto de Milho Verde, distrito do município do Serro, no Alto Jequitinhonha, passaram apuros ao atravessarem um rio durante uma chuva forte, nesse sábado (8/11).

Imagens de um vídeo mostram atletas em situação desesperadora em meio à correnteza, lutando para não serem levados rio abaixo. Na filmagem também percebe-se o trabalho de resgaste das vitimas com o uso de cordas. O rio se assemelha a uma cachoeira, com um grande volume de água em um terreno de relevo acidentado.

De acordo com informações divulgadas por participantes da corrida na redes sociais, o Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu os competidores que estavam em perigo. Eles também foram ajudados por outros atletas.

Neste domingo (9/11), a reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a equipe Corpo de Bombeiros de Diamantina, a unidade mais próxima de Milho Verde.

Em “nota esclarecimento” publicada em uma rede social, a equipe responsável pela organização da corrida de trail run em Milho Verde, informa que “infelizmente, as condições climáticas adversas — principalmente a forte chuva — interferiram diretamente no percurso” da prova.

“A corrida em trilha ou corrida todo o terreno é um esporte que consiste em correr 'fora de pista', por trilhas/trilhos de montanha ou caminhos secundários, através de montanhas e colinas, cruzando riachos e rios, com subidas e descidas íngremes”, diz o texto. Lembra que “devido ao grande volume de água, foi necessário desviar dos rios para garantir a segurança de todos os atletas”.

Destaca que “em todos os pontos de risco havia brigadistas e staff orientando e proibindo a passagem. Porém, alguns participantes desobedeceram as instruções e entraram na área interditada”

“Essa atitude acabou gerando momentos de pânico, pois outros atletas, ao verem colegas em perigo, entraram para ajudar no resgate”, argumenta a organização da corrida.

Contudo, “graças a Deus e à ação rápida da equipe e atletas, todos finalizaram a prova em segurança, sem feridos”, garantiu a equipe responsável pela corrida em trilhas.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Acreditamos que, nesta edição, o verdadeiro pódio foi ver todos voltando bem para suas famílias e o aprendizado que levamos dessa experiência”, conclui.